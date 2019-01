Portugalska Madera to najlepszy kierunek na wakacje. Mamy na to dowody!

Legenda głosi, że gdy Bóg stworzył świat, to był tak zadowolony ze swego dzieła, że z radości je ucałował, a w miejscu, gdzie złożył swój pocałunek, powstała Madera (Portugalia). A wraz z nią niebiańskie miejsce na ziemi słynne z niesłychanie pięknej pogody, fenomenalnego jedzenia i pocztówkowych wręcz widoków, co też docenili jurorzy w konkursie World Travel Awards.

Portugalia zgarnęła turystyczne Oscary

Konkurs World Travel Awards został stworzony w 1993 roku przez Grahama Cooke'e. Celem jest wyróżnienie krajów, regionów, miast, zabytków, hoteli, lotnisk, a nawet biur podróży i menedżerów – w skrócie marek turystycznych ze wszystkich dziedzin turystyki. Głosowanie prowadzone jest przez internet, zapraszani są do niego eksperci branżowi

Portugalia zawojowała turystyczne Oscary po raz drugi stając na podium. Uzyskała tytuł najlepszego kierunku turystycznego w Europie, o co walczyły też Austria, Wielka Brytania, Francja, Grecja, Włochy, Irlandia, Niemcy, Norwegia Szwecja, Szwajcaria i Turcja. W tym samym konkursie Madera (Portugalia) otrzymała tytuł najlepszego kierunku wyspiarskiego, a Turismo de Portugal uznano za najlepszą narodową organizację turystyczną w Europie. Łącznie Portugalia otrzymała aż 36 nagród!

To nie koniec. Portugalia jest uznawana za jedno z najlepszych miejsc dla obcokrajowców do spędzenia emerytury. Rankingi Forbes i CNN wymieniają tamtejszy region Algarve jako jedno z najlepszych miejsc do przechodzenia na emeryturę, nie tylko ze względu na doskonały klimat i malownicze zakątki, ale też przez ceny nieruchomości – mieszkania są tu w bardzo przystępnej cenie, a opłaty miesięczne oscylują w granicach 700-1500 USD w mniejszych miastach.

Do zachęcania emerytów przystąpiła również Madera, która ma własny bardzo korzystny dla podatników system podatkowy ze względu na status regionu autonomicznego. Warto dodać, że Komisja Europejska zatwierdziła przedłużenie preferencyjnego systemu podatkowego Madery do 2020 r. Ponadto Międzynarodowe Centrum Biznesowe Madery (MIBC) oferuje preferencyjne zasady opodatkowania spółek i prowadzi rejestr statków – wystarczy się do niego wpisać, by cieszyć się wypoczynkiem pod żaglami.

To mogą być wystarczające powody, aby właśnie w Portugalii spędzić resztę życia, na dodatek pod żaglami, niespiesznie sącząc maderę, ale tych argumentów jest więcej.

Madera – kraina wiecznej wiosny

Mówi się, że Europa kończy się na Maderze i jest to prawdą. Magiczna wyspa znajdująca się na Oceanie Atlantyckim, łączy Stary Kontynent z Afryką, przez co panuje tam specyficzny,łagodny klimat zachęcający do wypoczynku. Po prostu panuje tam wieczna wiosna, ale wyspa kusi także bogatą historią i ciekawymi zabytkami.

Co do pogody, to na Maderze wysokie temperatury i duże nasłonecznienie to prawdziwa rzadkość. Temperatura w ciągu roku waha się maksymalnie od 18 do 25 Celsjusza, a słońce często schowane jest za cienką warstwą chmur. Przez to też wyspa jest idealna dla wszystkich, którzy źle znoszą upały, zarówno dla seniorów, jak i małych dzieci.

Jedno można zaznaczyć od razu: wyspa nie jest dla ludzi poszukujących przesadnie aktywności czy też dynamicznego wypoczynku. Madera oferuje niespieszny wypoczynek, tutaj warto przemieszczać się od punktu do punktu, a łagodny klimat tylko temu sprzyja. Po drodze warto zatrzymywać się w restauracjach i knajpach, w których można spróbować typowych dań jak prego no bolo do caco, czyli slow hamburgera z różnych rodzajów mięs, czy też espetada, czyli nabijanych na druciki marynowanych kawałków wołowiny. Warto spróbować również lemoniady z marakui lub delikatnego piwa Coral.

Co warto zobaczyć na Maderze?

Madera jest niesamowicie zróżnicowane krajobrazowo. Piękne góry, rozległe zielone doliny, ocean, wodospady, bujne lasy wawrzynowe, skaliste wybrzeża i perełki architektury. Z miejsc ciekawych i wartych odwiedzenia nie sposób wymienić wszystkich, bo lista jest naprawdę imponująca!

Na pewno nie można ominąć słynnej Doliny Zakonnic, do której prowadzi ciągle zakręcająca niczym serpentyna droga, najwyższego klifu w Europie Cabo Girão z niesamowitym przeszklonym tarasem widokowy,. Każdy piechur powinien wybrać specjalnie wyznaczone trasy trekkingowe w kanałach, czyli tamtejszych lewadach (levadas). Dla chętnych niecodziennych wrażeń czeka atrakcja w postaci przejazdu wiklinowymi saniami po asfalcie.

Madera słynie z ogrodów, między innymi Jardim Botânico da Madeira, który jest zlokalizowany na wzgórzu Monte ponad zabudowaniami stolicy wyspy. To właśnie w tym ogrodzie co 365 dni rabaty są tak modyfikowane, aby tworzyły cyfry bieżącego roku. Na mapie miejsc do zwiedzania powinna znaleźć się niewielka wioska Ribeiro Frio z ulokowanymi balkonami (balcões) do podziwiania nieziemskich widoków. Niedaleko Santany znajduje się niewielki skansen z typowymi dla Madery trójkątnymi domkami.

Najważniejsza kwestia: pobyt na Maderze najlepiej zacząć od wynajęcia samochodu. To właśnie nim najlepiej się poruszać i na pewno nie ominie się w ten sposób żadnych atrakcji. Mając zapewniony pojazd, bez problemu dojedzie się do wszystkich ciekawych zakamarków w dogodnej porze, będzie można nieskrępowanie zmieniać trasy i swobodnie przemieszczać się po wyspie. Co istotne, wynajem samochodu na Maderze nie jest wysokim kosztem – zazwyczaj koszt wynajęcia najmniejszego samochodu waha się w granicach 30-35 euro za dzień.

Funchal – tętniąca życiem stolica Madery

Największym miastem (100 tys. mieszkańców), a zarazem stolicą, jest Funchal. Może w skali europejskiej nie jawi się jako wyjątkowe, jeśli chodzi o architekturę, ale na pewno warto odwiedzić je chociaż raz, aby zyskać energię na dalszy wypoczynek. Zwłaszcza że ruch uliczny tutaj jest jak w Europie, przez co na ulicach panują korki i jest sporo ludzi, ale małe miasto ma tę zaletę, że poszczególne atrakcje są w niedalekiej odległości od siebie.

Koniecznie trzeba przejechać się Teleferico. To nowoczesna i klimatyzowana kolejka linowa na wzgórze Monte. To doskonała okazja do podziwiania panoramy miasta – ma się na to aż 20 minut! Następnie warto się udać na targ rybny, który może się równać z tymi japońskimi, jeśli chodzi o rozmiar i rozmaitość oferowanych produktów. Nie może zabraknąć również najstarszej części miasta, czyli Zona Velha (Stare Miasto), gdzie powstawały pierwsze domy osadników na Maderze, początkowo drewniane, dzisiaj murowane, jednak wyjątkowość okolicy została zachowana.

Ile kosztują wakacje na portugalskiej Maderze?

Portugalska Madera zalicza się do tanich miejsc, co dodatkowo zachęca, aby właśnie ten kierunek wybrać na wakacje. Tydzień wakacji z biurem podróży wraz z przelotem dla jednej osoby wynosi około 2161 złotych, podczas gdy na przykład urlop w Grecji może kosztować nawet 8000 złotych (Mykonos).

Co ciekawe, wielu turystów waha się pomiędzy hiszpańskim Lanzarote a Maderą, ponieważ obie wyspy znajdują się na Atlantyku, przez co skojarzenie może być proste, zwłaszcza że ceny pobytu są podobne. Jednak wrażenia mogą być całkowicie różne! Po pierwsze, Madera to nie wyspa kanaryjska, więc nie ma co tu liczyć na niebiańskie krajobrazy z typowymi piaszczysto-żwirowymi plażami z prostego względu: na wyspie nie ma plaż, a jak już jakaś jest, można być pewnym, że została usypana specjalnie na rzecz rozwoju turystyki. Po drugie, Madera oferuje łagodny klimat ze słabym nasłonecznieniem, gdy Lanzarote nazywana Księżycową Wyspą to wysokie temperatury nie zawsze komfortowe. Reasumując, te wyspy różnią się diametralnie krajobrazami i na pewno między nimi nie można postawić znaku równości czy zapytania – po prostu trzeba odwiedzić je obie.

Portugalia i Madera przyciągają przyjemnym klimatem, pięknymi wybrzeżami i niedrogimi wakacjami. Przez to też coraz więcej obcokrajowców wybiera ten kraj na swoją emeryturę, zwłaszcza że można korzystać w pełni z nadmorskich przyjemności, jaką jest żegluga czy uprawianie sportów wodnych. Do tego Portugalia jest otwarta na wszystkich, którzy chcą wybrać ją na swoją resztę życia – oferuje korzystne ulgi podatkowe, a same nieruchomości są tam bardzo tanie, zatem warto rozważyć je nawet na najem krótkoterminowy na wakacje i zostać na wyspie dłużej.

