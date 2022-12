5 świetnych gier w pasjansa, które musisz wypróbować!

Uruchamiając grę Pasjansa Pająka na komputerze lub telefonie zauważysz 10 rzędów w tym 4 rzędy będą zawierały 6 kart a pozostałe 6 tylko 5 kart, po lewej stronie znajduje się stos kart do dobierania. Twoim celem jest przeniesienie wszystkich kart na 10 stosów, zaczynając od asa do króla w tym samym kolorze. To co wyróżnia pasjansa pająka to fakt, że będziecie grać kartami, które są w jednym ciemnym lub czerwonym kolorze. Co prawda istnieją też odmiany pasjansa pająka, pozwalające na rozgrywkę dwoma kolorami jednak to temat na osobny artykuł i nie będzie on tutaj opisywany. Sprawdź czy ta odmiana pasjansa będzie Twoją ulubioną.

3. Pasjans Freecell

Freecell jest bardzo atrakcyjny dla graczy w pasjansa, ponieważ wymaga on dużo logicznego myślenia i przyjemnego kombinowania co bardzo dobrze stymuluje mózg i pozwala zachować go w bardzo dobrej formie. Pasjanse Freecell to nazwa, która została rozpromowana na całym świecie wśród użytkowników systemu operacyjnego Windows. Pasjans ten był za darmo dodawany do każdego Windowsa przez firmę Microsfot. Podobnie jak w przypadku powyższych gier, twoim celem jest zbudowanie 4 stosów fundamentów (kolumny na górze), tego samego koloru w porządku rosnącym. Najlepsze odmiany tego pasjansa online znajdziecie w serwise Pasjans.io. Poniżej sprawdźić możecie jak wygląda układ początkowy kart.