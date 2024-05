Te Urzędy Skarbowe są przyjazne przedsiębiorcom. Wśród wyróżnionych także trzy z Lubelskiego

W tegorocznej edycji konkursu w ankiecie pod uwagę brano jakość obsługi w urzędach skarbowych oraz łatwość komunikacji i kompetencje pracowników.

- Czasami wystarczy wskazać przedsiębiorcy źródło wiedzy, udzielić merytorycznej odpowiedzi na pytania lub wskazać właściwe ścieżki załatwienia danej sprawy, żeby zapobiec popełnieniu przez niego błędu lub uniknąć potencjalnego ryzyka. Cyfryzacja systemów procesów i komunikacji pomiędzy urzędami a przedsiębiorcami jest konieczna. Coraz więcej rutynowych i powtarzalnych obowiązków podatkowych jest realizowanych za pośrednictwem Internetu. Obie strony tych relacji wiele elektronicznych procesów już z powodzeniem opanowały, ale przed nami kolejne wyzwania jak KSeF, czy e-Doręczenia, które w niedługiej perspektywie staną się istotną częścią codziennych kontaktów przedsiębiorców z administracją skarbową. Właściwa implementacja nowych cyfrowych narzędzi oraz świadomość ich funkcjonalności i korzyści, jakie płyną z ich wykorzystywania to warunek konieczny, aby z powodzeniem pobudzać i rozwijać przedsiębiorczość. Widzę tu wiele korzyści dla przedsiębiorców, ale konieczne jest też większe zaangażowanie administracji państwowej w edukację i przemyślane działania zachęcające biznes, szczególnie mały i średni, do stosowania najnowszych rozwiązań elektronicznych - ocenia dr Jacek Goliszewski, prezes Business Centre Club.

Konkurs Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy jest organizowany przez Business Centre Club od 2002 roku we współpracy z Ministerstwem Finansów i Krajową Administracją Skarbową.

- W Krajowej Administracji Skarbowej stawiamy na systematyczny rozwój digitalizacji i cyfryzacji. Konsekwentnie wprowadzamy nowe rozwiązania, które pozwalają na zdalną obsługę naszych klientów, w tym przedsiębiorców. Większość spraw podatkowych można obecnie załatwić samodzielnie np. z domu, w dogodnym dla siebie momencie, bez konieczności wizyty w urzędzie skarbowym. Podatnicy chętnie korzystają z funkcjonalności serwisu e-Urząd Skarbowy. Z myślą o przedsiębiorcach w tym roku po raz pierwszy udostępniliśmy w usłudze Twój e-PIT wstępnie wypełnione zeznania w podatku dochodowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-28). Cały czas wsłuchujemy się w głos naszych klientów – monitorujemy, jak oceniają świadczone przez nas usługi i jakie są ich potrzeby – podkreśla Marcin Łoboda, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Wśród 43 laureatów tegorocznego konkursu „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy” znalazły się trzy z województwa lubelskiego, nagradzne od wielu lat US w Krasnymstawie, Włodawie i Łukowie.

- Jestem przekonany, że wyróżnienie, które otrzymał Urząd Skarbowy w Łukowie, Włodawie i Krasnymstawie, będzie motywujące do dalszych starań i ciągłego podnoszenia standardów obsługi. Naszym celem jest, aby każdy przedsiębiorca czuł, że w urzędzie skarbowym województwa lubelskiego ma solidnego partnera, gotowego do wsparcia w każdej sytuacji.

Co ciekawe, wśród nagrodzonych ponownie znalazł się urząd, który otrzymywał wyróżnienie we wszystkich 21. edycjach Konkursu - Urząd Skarbowy w Łukowie.

- Dziękuję za przyznane wyróżnienia i zapewniam, że dokładamy wszelkich starań, aby nadal spełniać oczekiwania przedsiębiorców i wspierać ich w prowadzeniu działalności gospodarczej – mówi Jarosław Edeński Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.

Naczelnicy naszych US o wyróżnienich dla kierowanych przez nich placówek.

- To już kolejna edycja konkursu organizowanego wspólnie przez Ministerstwo Finansów oraz Business Centre Club - "Urząd Skarbowy przyjazny przedsiębiorcy", kiedy Urząd Skarbowy w Łukowie jest wyróżniony. To prestiżowe dla nas wyróżnienie jest dowodem na to, że nasza praca, zaangażowanie i starania na rzecz poprawy jakości obsługi przedsiębiorców przynoszą wymierne efekty – mówi Grzegorz Michałowsk, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łukowie.

- Od lat stawiamy na bliską współpracę z przedsiębiorcami, dążąc do tworzenia atmosfery zaufania i zrozumienia. Wierzymy, że tylko dzięki otwartemu dialogowi i elastyczności możemy sprostać wymaganiom współczesnego biznesu, jednocześnie realizując nasze obowiązki jako instytucji publicznej, odpowiedzialnej za bezpieczeństwo finansowe kraju – zaznacza Anna Załapicz, Naczelnik Urzędu Skarbowego we Włodawie.

- To wyróżnienie dedykuję całemu zespołowi Urzędu Skarbowego w Krasnymstawie. Ich codzienna praca, profesjonalizm, zaangażowanie, czy chęć do ciągłego doskonalenia wiedzy - są kluczem do sukcesu, który dziś możemy świętować. Dziękuję również naszym partnerom biznesowym za współpracę i wszelkie uwagi, które pomagają nam doskonalić nasze działania – mówi Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krasnymstawie Tadeusz Branecki.