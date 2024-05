Dziekani kierunków technicznych przyjechali do Lublina

Do Lublina przyjechało ponad 80 dziekanów, prodziekanów i przewodniczących rad dyscyplin z 22 uczelni technicznych w Polsce. Wszystko w ramach 34. Zjazdu Dziekanów Wydziałów Elektrycznych, Elektroniki, Telekomunikacji, Automatyki i Robo-tyki, Cybernetyki, Mechatroniki oraz Informatyki.

– Główna idea jest taka, żeby była to wymiana doświadczeń i spostrzeżeń z funkcjonowania uczelni technicznych. Wiadomo, że na co dzień nie ma takiej możliwości. Poza tym każdy zjazd ma jakiś temat przewodni. W tym roku głównie będziemy mówili o umiejętnym wykorzystaniu tego, co teraz głośne i modne, czyli o sztucznej inteligencji. – mówi prof. Paweł Węgierek, dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej.

– Czy AI jest zagrożeniem? Nie powinniśmy tego traktować jako ciekawostkę, która jest obok nas i ciekawie brzmi, tylko po-winniśmy po prostu zrozumieć, że to jest coś, co coraz mocniej wkroczy do naszego życia – zarówno osobistego, jak i zawodowego – wyjaśnia uczestnik zjazdu Piotr Masłowski, wiceprezes i członek zarządu spółki giełdowej Asseco Business Solutions. – A druga sprawa to kwestia pewnych regulacji, które są niezbędne, żeby ta technologia była bezpieczna i pomagała ludziom się rozwijać, a nie stanowiła dla nich zagrożenia, np. w postaci redukcji etatów. – dodaje nasz rozmówca.

Zjazdowi dziekanów towarzyszą obchody jubileuszu 60-lecia Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej. Placówka powstała w 1964 roku, jeszcze w Wieczorowej Szkole Inżynierskiej, którą po latach przekształcono na dzisiejszą Politechnikę Lubelską. Uczelnia prowadzi obecnie aktywną działalność naukową, ale przede wszystkim kształci specjalistów.

– Nasz wydział ma ponad 2,5 tysiąca studentów, najwięcej na Politechnice. Prowadzimy sześć kierunków, z czego informatyka w ostatnich latach cieszy się największym powodzeniem, ale do tego dochodzi niezmiennie elektrotechnika i coraz bardziej popularna inżynieria multimediów. To mogą być zawody przyszłości – mówi prof. Paweł Węgierek.

W ramach obchodów wydział zorganizował m.in. Jubileuszowy Zjazd Absolwentów, a także odsłonięcie okolicznościowego muralu.

Zjazd dziekanów potrwa do piątku, 17 maja.