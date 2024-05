Koniec dobrej passy Świdniczanki i złej Podlasia, Orlęta Spomlek praktycznie w IV lidze

Od 30 minuty było jasne, że „Świdnia” będzie miała duży problem, żeby wygrać drugie domowe spotkanie w tym roku. Dominik Ptaszyński walczył o piłkę z napastnikiem rywali w okolicach środka boiska. Tomasz Bała wziął rywala na plecy, obaj się trzymali, a gracz Wisłoki nisko opuścił głowę, żeby sięgnąć piłki. To samo próbował zrobić Ptaszyński, ale nogą. Trafił rywala, a przyjezdni od razu reklamowali u sędziego, że „kopnął go w twarz”. I ostatecznie Ptaszyński obejrzał „żółtko”, a że było to jego drugie upomnienie, to wyleciał z boiska.

Mimo wszystko podopieczni Łukasza Gieresza potrafili być groźni pod bramką rywali. Nieźle zza pola karnego uderzył chociażby Patryk Czułowski. Kiedy wydawało się, że pierwsza połowa zakończy się bezbramkowym remisem, gospodarze sprokurowali głupiego karnego, bo byli we trzech przy piłkarzu gości. Paweł Socha obronił strzał Bały, ale pierwszy do piłki dopadł Kacper Maik i głową skierował ją do siatki, a bramkarz miejscowych mógł tylko powiedzieć do słuchu swoim obrońcom, którzy dali się wyprzedzić.

W drugiej połowie ekipa ze Świdnika starała się o wyrównanie do ostatnich sekund spotkania, ale wynik nie uległ już zmianie i podopieczni Łukasza Gieresza doznali pierwszej porażki od… 16 marca.

Orlęta Spomlek w sobotę, po domowej porażce z Czarnymi Połaniec byli już jedną nogą w IV lidze. W środowy wieczór biało-zieloni jeszcze pogorszyli swoją sytuację. Mecz ze Starem Starachowice zanosił się na bardzo ciężką przeprawę, ale od 24 minuty gospodarze grali w dziesiątkę. Czerwoną kartkę obejrzał Aleksiei Maidanevich i wydawało się, że goście staną przed szansą przedłużenia szans na utrzymanie. Niestety, znowu nie potrafili znaleźć sposobu na defensywę rywali. A w drugiej połowie jedynego gola dla beniaminka zdobył Szymon Stanisławski, który w sezonie 2017/2018 miał półroczną przygodę w Radzyniu Podlaskim.

Efekt? Drużyna Tomasza Złomańczuka na cztery kolejki przed zakończeniem rozgrywek ma 11 punktów straty do bezpiecznej strefy tabeli. A to oznacza, że jeżeli nie wygra w sobotę z Karpatami Krosno, to już w weekend pożegna się z III ligą.

Przełamania doczekali się za to kibice Podlasia. Bialczanie szybko załatwili sprawę w Krośnie, gdzie między 14, a 18 minutą do siatki gospodarzy trafiali: Damian Lepiarz i Jarosław Kosieradzki. Dzięki temu biało-zieloni wygrali pierwszy raz w lidze od 23 marca.

W środę z kompletu punktów cieszyła się też Chełmianka. Krystian Mroczek zdobył dwa gole, a goście ograli w Sieniawie Sokoła 2:1. Co ciekawe, 30-latek był bardzo skuteczny jesienią, kiedy aż osiem razy pakował piłkę do siatki rywali. Wiosną, przed środową serią gier zdobył tylko jedną bramkę.

Punkt z Krakowa przywiozła za to Avia. Świdniczanie do przerwy przegrywali 0:1, a w drugiej połowie Garbarnia miała kilka szans, żeby poprawić wynik. Nie udało się zamknąć meczu, no to niewykorzystane sytuacje się zemściły. W 72 minucie Arkadiusz Maj trafił na 1:1. Niedługo później szalę na stronę gości mógł przechylić Mateusz Machała, ale ostatecznie spudłował.

W weekend ciekawe wyzwanie czeka Świdniczankę, która zmierzy się w Krakowie z Wieczystą (sobota, godz. 12). W niedzielę wieczorem Avia podejmie za to Chełmiankę (godz. 17). Podlasie zmierzy się z Wiślanami (niedziela, godz. 13), a Orlęta z Karpatami (sobota, 17).

WYNIKI 30. KOLEJKI

Świdniczanka Świdnik – Wisłoka Dębica 0:1 (Maik 45) * Sokół Sieniawa – Chełmianka Chełm 1:2 (Kiełbasa 31 – Mroczek 21, 70) * Karpaty Krosno – Podlasie Biała Podlaska 0:2 (Lepiarz 14, Kosieradzki 18) * Garbarnia Kraków – Avia Świdnik 1:1 (Opalski 44 – Maj 72) * Star Starachowice – Orlęta Spomlek Radzyń Podlaski 1:0 (Stanisławski 66) * Wiślanie Jaśkowice – KS Wiązownica 2:1 (Gądek 68, Radwanek 75 – Rak 41) * Czarni Połaniec – KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski 3:0 (Gębalski 10, Bawor 14, Wiktor 40) * Siarka Tarnobrzeg – Unia Tarnów 3:0 (Orlik, Prusiński, Iwao) * Podhale Nowy Targ – Wieczysta Kraków 1:0 (Hamed 2)