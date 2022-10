ARiMR oferuje wsparcie na działania proekologiczne

17 października br. ruszają nabory wniosków na dwa działania w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Mają one nie tylko cel społeczny czy ekonomiczny, ale także ekologiczny. W ramach pierwszego z tych działań można otrzymać wsparcie na wymianę pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest. Kto może ubiegać się o pomoc finansową?

– O pomoc finansową mogą ubiegać się rolnicy, właściciele lub współwłaściciele gospodarstw rolnych, którzy mają pokrycia dachowe wykonane z materiału zawierającego azbest, ale tylko na budynkach służących do produkcji rolnej, czyli np. na oborach, stodołach, budynkach inwentarskich czy też w magazynach. Kolejny warunek jest taki, że pomoc jest udzielana na wymianę dachów o powierzchni do 500 m2. Dach na danym budynku musi być też wymieniony w całości. Nie można wymienić np. połowy pokrycia dachowego, jeśli cały dach liczy np.1000 m2 Na wymianę dachu na nowy, rolnik ma rok. Czas ten będzie liczony od momentu podpisania umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W tym czasie, eternit musi zostać zdjęty z dachu, a rolnik musi dokonać zgłoszenia do gminy na odbiór i utylizację eternitu. Ale te działania nie są już zadaniem Agencji. My będziemy rozliczać rolnika z tego czy na danym budynku jest nowy dach.

Jakie wsparcie można otrzymać?

– Do 1 m2 dachu rolnik może otrzymać wsparcie w wysokości 40 zł. Maksymalna kwota wsparcia wynosi 20 tysięcy złotych i jest to forma pomocy ryczałtowej.

Działanie, o którym rozmawiamy i które ma pomóc rolnikom pozbyć się eternitu jest częścią większego procesu oczyszczania kraju z azbestu, tak by do 2032 roku te szkodliwe dla zdrowia materiały całkowicie zniknęły z dachów.

– Tak. Badania naukowe wykazały, że te materiały są szkodliwe dla naszego zdrowia. Są rakotwórcze. Z tych też powodów należy się ich jak najszybciej pozbyć. Rok 2032 jest terminem granicznym i bardzo dobrze, że są środki finansowe na wymianę pokryć dachowych zawierających te szkodliwe materiały. Z moich rozmów z mieszkańcami wsi wynika, że część z nich jest zainteresowana taką pomocą i będą składać wnioski do ARiMR. Przypomnę, że pierwszym dniem naboru do tego działania jest poniedziałek 17 października. Wnioski będzie można składać do 15 listopada br. i należy je składać wyłącznie elektronicznie. Także sama forma wdrażania wniosku i płatność środków będą odbywać się też w systemie informatycznym, czyli elektronicznie. Nie ma już żadnej formy papierowej.