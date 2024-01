Jedną z takich opcji jest auto na abonament. Jesteś ciekaw, jak wygląda taki wynajem auta? Koniecznie przeczytaj nasz artykuł, w którym znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje.

Samochód na abonament — czyli jak działa wynajem długoterminowy?

Mówiąc najprościej, auto na abonament daje możliwość długoterminowego korzystania z samochodu. W zamian za jego użytkowanie klient jest zobowiązany płacić regularne, miesięczne raty. Poniżej opisane zostały najważniejsze informacje związane z długoterminowym wynajmem samochodu.

Elastyczność wynajmu długoterminowego — decydując się na wynajem długoterminowy, masz możliwość dopasowania najważniejszych parametrów tak, aby jak najlepiej spełniały Twoje potrzeby. W przypadku samochodu na abonament musisz przede wszystkim wybrać czas trwania umowy oraz odpowiedni limit kilometrów. Szeroka oferta firm leasingowych sprawia, że bez większych trudności znajdziesz model samochodu, który będzie idealnie dopasowany Twoich wymagań. Co więcej, po zakończeniu umowy masz do wyboru kilka opcji — możesz np. zrezygnować z dalszego wynajmu lub wybrać inne, nowe auto. Nie musisz tak jak w przypadku leasingu, wykupić użytkowanego auta.

Stałe koszty — zaletą auta na abonament, zarówno dla osób fizycznych jak i osób prowadzących działalność gospodarczą, są stałe i przewidywalne koszty. Za wynajęte auto klient płaci miesięczne raty, których kwota jest ustalona z góry i obowiązuje przez cały czas trwania umowy. Takie rozwiązanie umożliwia przewidywanie stałych kosztów oraz ułatwia planowanie budżetu i pozwala uniknąć niespodziewanych wydatków związanych z użytkowaniem auta.

Wygodne usługi dodatkowe — firmy oferujące auta na abonament starają się, aby ich oferty były jak najbardziej kompleksowe i wygodne dla klientów. Podpisując umowę na wynajem samochodu, możesz z reguły wybierać spośród wielu różnorodnych pakietów usług dodatkowych. Najczęściej obejmują one ubezpieczenie samochodu, usługę assistance, komplet opon zimowych, samochód zastępczy, przeglądy, naprawy oraz serwisowanie. Firmy oferują zarówno pakiety podstawowe, jak i bardziej rozbudowane, dzięki czemu każdy może dopasować ilość i zakres usług do indywidualnych wymagań. Opłaty za wszystkie usługi pokrywa miesięczna opłata abonamentu, dlatego nie musisz obawiać się dodatkowych kosztów. Dla przedsiębiorców, korzystających w kilku pojazdów, jest to również spora oszczędność czasu i ograniczenie formalności. Wszystko to sprawia, że możesz jeździć nowym autem, nie martwiąc o nic.

Wynajem samochodu dla firmy

Auto na abonament to rozwiązanie, z którego z powodzeniem mogą korzystać również osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa wykorzystujące większą flotę pojazdów. Jedną z głównych zalet wynajmu samochodu przez przedsiębiorców jest możliwość odliczenia kwoty podatku VAT od comiesięcznych rat, ponieważ są one traktowane jako koszty uzyskania przychodu. Co więcej, abonament samochodowy to forma finansowania, która nie obniża zdolności kredytowej przedsiębiorstwa.

Wynajem pojazdu jest korzystną opcją w przypadku firm o sezonowym natężeniu ruchu lub firm spodziewających się wzrostu zapotrzebowania na ilość użytkowanych pojazdów. Dzięki temu firma może odpowiednio przygotować swoją flotę samochodów, bez narażania się na nagłe i wysokie koszty. Długoterminowy wynajem pojazdu to korzystne rozwiązanie, jeśli jako przedsiębiorca potrzebujesz szybko nowego samochodu, ale w danej chwili nie posiadasz środków niezbędnych do zakupu auta.

Na uwagę zasługuje również, wygodne korzystanie i łatwe zarządzanie flotą firmy, w przypadku wynajmu kilku samochodów. Wiele firm wynajmujących auta oferuje swoim klientom załatwienie niezbędnych formalności, atrakcyjne pakiety usług oraz specjalne aplikacje. Takie rozwiązanie znacząco ułatwiają obsługę techniczną i kontrolę nad większą ilością samochodów.