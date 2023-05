Ciągłe uczucie głodu – jak powstrzymać nadmierny apetyt?

Nadmierny apetyt – co to takiego?

Uczucie głodu jest naturalnym zjawiskiem fizjologicznym. Przyjmowanie pożywienia jest regulowane hormonalnie przez ośrodek głodu i sytości. Hormon głodu, czyli grelina jest wydzielany przez komórki okładzinowe żołądka i jest to sygnał gotowości do przyjęcia posiłku. Z kolei leptyna jest tzw. hormonem sytości i informuje mózg o tym, że potrzeba łaknienia została zaspokojona. Zbyt długi przerwy pomiędzy posiłkami będą wpływać na powstawanie wzmożonego uczucia głodu i wówczas zwykle dochodzi do nadmiaru spożytych pokarmów.

Już od najmłodszych lat negowane są intuicyjne zachowania u dzieci związane np. z unikaniem niektórych potraw, czy produktów lub niedokończenie przygotowanego posiłku. Może to wpływać na budowanie u młodego człowieka złych relacji z jedzeniem, co będzie w przyszłości przekładać się na zaburzenia odżywiania. Z drugiej strony dziecko jest bardzo chwalone, kiedy je większe porcje. Rodzice cieszą się wówczas, że ich pociecha ma apetyt. Czy rzeczywiście zwiększone łaknienie powinno dawać powody do radości?

Jak należy rozumieć nadmierny apetyt? Jest to przyjmowanie większej ilości pożywienia, niż wynika to z indywidualnego zapotrzebowania. Podstawową przemianę materii można łatwo wyliczyć, stosując kalkulator kalorii.

Przyczyny nadmiernego apetytu

Przyczyn nadmiernego apetytu może być wiele, jednak najczęściej jest to nieprawidłowo zbilansowana dieta, która powoduje niedobory składników odżywczych. Należy podkreślić, że mimo wysokiego spożycia kalorii dieta może nie dostarczać odpowiedniej ilości np. białka, witamin, czy poszczególnych składników mineralnych.

U wielu osób występują zaburzenia odżywiania, jednak nie ma to żadnego związku z apetytem. Traktowanie jedzenia jako nagrody, pocieszenia lub sposób na rozładowanie emocji prowadzi donikąd. Zwykle są to niezdrowe produkty typu fast food, słodkie lub słone przekąski. W napadzie osoba potrafi zjeść w szybkim tempie bardzo dużą ilość kalorii, po czym odczuwa dyskomfort ze strony przewodu pokarmowego.

Nieprawidłowe nawyki żywieniowe, a wzmożony apetyt