Dlaczego warto zdecydować się na ogrzewacz elektryczny?

Ogrzewacz elektryczny to rozwiązanie, które sprawdzi się zarówno jako główne źródło ciepła, jak i dodatkowe. Urządzenie wypełnione jest olejowym wkładem. Wypełnienie to jest zdecydowanie bardziej ekonomiczne i energooszczędne niż tradycyjne wypełnienie w formie wody. Przede wszystkim olejowy wkład zdecydowanie szybciej się nagrzewa oraz dłużej utrzymuje ciepło. Wystarczy podłączyć grzejnik olejowy do prądu, a zaledwie po kilkunastu minutach pomieszczenie wypełni się przyjemnym, ciepłym powietrzem. Ponadto nawet po odłączeniu grzejnika elektrycznego od prądu, emituje on ciepłym powietrzem jeszcze przez długi czas. Dodatkowo grzejnik olejowy cechuje się ekologicznym charakterem, dlatego też jest w pełni bezpieczny dla środowiska naturalnego.

Grzejniki elektryczne sterowane analogowo i cyfrowo

Polski producent ogrzewaczy elektrycznych Elpe oferuje nam ogrzewacze elektryczne dostępne w dwóch wersjach: model sterowany analogowo lub cyfrowo. Grzejnik elektryczny sterowany analogowo wyposażony jest w następujące funkcje: pracę manualną, przełącznik trybu komfort/redukcja, programator tygodniowy, wykrywanie otwartego okna, adaptacyjny start oraz termostat.

Druga wersja ogrzewacza elektrycznego wyposażona jest w sterowanie cyfrowe. Urządzenie to posiada wszystkie opcje grzejnika olejowego sterowanego analogowo oraz wzbogacona jest w kilka dodatkowych opcji, które doskonale sprawdzą się w przypadku świeżo upieczonych rodziców. Funkcja TURBO sprawia, że grzejnik elektryczny nagrzewa się w niezwykle szybkim tempie. Opcja CHILD uniemożliwia poparzenie się powierzchnią grzejnika. Natomiast funkcja NIGHT automatycznie obniża temperaturę grzania nocą.