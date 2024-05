Pierwszy robot zdał maturę

Prymus przygotowywał się do egzaminu na podstawie aktualnych treści programowych. W jego bazie danych znalazły się również informacje na temat systemu oceniania.

Rozwiązywanie zadań zajęło mu około pół godziny. Jego praca była sprawdzana przez trzech nauczycieli. W ich ocenie Prymus uzyskał wynik pozytywny.

Celem eksperymentu było pokazanie, jak duży rozdźwięk występuje między szkołą i systemem nauczania, a obecną rzeczywistością, w której technologia stale się rozwija.

- Dzisiaj model nauki w szkole opiera się głównie o zapamiętywanie treści. My zaś widzimy potrzebę, aby polska szkoła zmierzała do zrównoważenia wiedzy teoretycznej i praktycznej. Osiągnięcie tego celu wymaga holistycznego podejścia do edukacji, a tym samym znalezienia w niej czasu na rozwijanie kompetencji przyszłości takich jak współpraca, sprawczość, empatia. W umiejętnościach miękkich technologia jeszcze długo nie zastąpi człowieka – mówi Paula Bruszewska, Prezeska Fundacji Zwolnieni z Teorii.

Całość eksperymentu została nagrana kamerą i będzie wykorzystywana w spocie reklamowym promującym kampanię fundacji pt. Otwarci na zmianę.

Fundacja Zwolnieni z Teorii zachęca do podpisania listu otwartego, w którym apeluje o naukę w większym stopniu umiejętności praktycznych, niż sprawdzania znajomości teorii przez uczniów.

-Apelujemy o realny czas w szkole na aktywności, które umożliwią uczniom rozwijanie kompetencji przyszłości- piszą w liście jego twórcy

Inicjatywę dotychczas wsparło 40 przedstawicieli edukacji, biznesu, mediów i organizacji pozarządowych.

List otwarty można podpisać tutaj: https://otwarcinazmiane.pl/