Czym jest growbox?

Sprzedaż na marketplace - Jak się za to zabrać?

Dla niektórych własny sklep internetowy to marzenie, pomysł na biznes i rozwój osobisty. Nie ma co ukrywać, że w dobie internetu, sklepy online zdecydowanie cieszą się popularnością i stale pozyskują nowych klientów. A to nie jedyne plusy sklepu internetowego. Ale jak sprzedawać i na jakiej platformie marketplace budować swoją markę?