Dlaczego warto zainwestować w iluminację świetlną?

Przeczytaj nasz artykuł, a dowiesz się:

jak powstaje oświetlenie świąteczne dla miast

jak wyglądają prace nad iluminacjami świątecznymi

kto zajmuje się montażem dekoracji świątecznych w mieście

Świąteczne iluminacje dodają co roku uroku wielu znanym miejscom w naszym kraju. Dekoracje na Placu Zamkowym, Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat to tylko niektóre miejsca w Warszawie, które zmieniają swój wygląd dzięki odpowiedniemu oświetleniu. Oświetlenie świąteczne to również standard we wszystkich galeriach handlowych w całej Polsce. Poza setkami lampek LED i wielkiej choinki równie istotne są dodatkowe ozdoby, które podkreślają całość projektu i nadają mu unikalnego klimatu. Dekoracje świetlne dla przestrzeni miejskiej to również iluminacja liter, dekoracje latarniowe.

Świąteczne iluminacje i dekoracje świetlne dla miast - kto zajmuje się ich produkcją i montażem?

Dekoracje i iluminacje świąteczne dla miast powstają w oparciu o współpracę miasta z projektantami profesjonalnych dekoracji świetlnych. To z ich pomocą tworzone są indywidualne dekoracje oświetleniowe dla miast i miasteczek tak, by nie tylko oświetlały ulice czy skwery, ale również uwypuklały swoim oświetleniem charakterystyczne miejsca w mieście, a także dodawały blasku zabytkom i charakterystycznym punktom miasta. Wraz z ekspertami miejscy samorządowcy tworzą iluminacje dla miast na miarę swoich możliwości budżetowych oraz tak, by zapisały się w pamięci mieszkańców miasta ma długo. Jednym z przykładem tego typu producentów ozdób świątecznych, jest IPB Decoration.

Iluminacje świetlne dla miast - prace nad dekoracjami świątecznymi zaczynają się na długo przed świętami

Wiele osób myśli, że liczne dekoracje świetlne pojawiają się w mieście tak po prostu. Nic bardziej mylnego. Prace nad dekoracjami świątecznymi dla miast i iluminacjami świątecznymi dla obszarów miejskich rozpoczynają się na długo przed świętami wraz z firmą specjalizującą się w nich. Praca nad iluminacjami rozpoczyna się kilka miesięcy wcześniej. Wszystko musi być dopracowane zgodnie z opinią władz miasta, możliwościami finansowymi, charakterystyką zabudowania miasta oraz tego co mają wyrazić dane dekoracje świąteczne. Wszystko to musi ze sobą współgrać i tworzyć jednolitą, ciekawą całość, która będzie przyciągać wzrok wszystkich mieszkańców miasta. Dlatego prace trwają na długo przed świętami Bożego Narodzenia i okresem świątecznym. Przygotowywane są nie tylko kolory oświetlenia, rodzaj iluminacji, ale także sposób ich zasilania, koszty ich obsługi oraz koszty montażu.

Oświetlenie świąteczne – jak wygląda montaż?

Jeśli chodzi o montaż dekoracji i iluminacji świetlnych są one montowane przez specjalistyczną firmę zajmującą się profesjonalną produkcją dekoracji świetlnych. Dzięki temu wszystko jest wykonywane zgodnie z potrzebami oraz przepisami prawa. Wszelkie iluminacje świetlne oraz dekoracje świąteczne muszą być bezpieczne zarówno dla osób, które montują, obsługują, a także dla osób postronnych. Dlatego wszystko to musi zostać przeprowadzone w pełni profesjonalnie zarówno na etapie projektu iluminacji jak i montażu.

Oglądając iluminacje świąteczne zewnętrzne, iluminacje świetlne budynków czy park iluminacji pamiętajmy, że szereg osób włożyło w nie wiele pracy i zaangażowania tak, by cieszyły wzrok nie tylko mieszkańców danego miasta, ale także turystów odwiedzających dane miejsce.