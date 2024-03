Dom mobilny – inny sposób na budowę domu letniskowego

Dom mobilny to rodzaj budynku mieszkalnego, który charakteryzuje się możliwością przeniesienia z jednego miejsca na drugie. Jest to niewielki domek o zróżnicowanych rozmiarach, często przypominający domek letniskowy lub przyczepę kempingową. Główną cechą charakterystyczną domów mobilnych jest ich konstrukcja podwoziowo-kołowa, która umożliwia łatwy transport całości za pomocą lawety lub naczepy. Dom mobilny może być wykorzystywany na różne sposoby – może to być stałe zamieszkanie, przebywanie w celach rekreacyjnych czy użyczanie go jako domku gościnnego. Z powodzeniem sprawdzi się również jako biuro na kołach. Zarówno cena zakupu, jak i koszty utrzymania tego typu obiektów są stosunkowo niskie, co może przyciągać osoby poszukujące tańszych opcji mieszkaniowych. Zazwyczaj dom mobilny jest wyposażony we wszystkie niezbędne udogodnienia, takie jak kuchnia, łazienka, sypialnia i pokój dzienny, co sprawia, że jest praktycznym rozwiązaniem dla osób poszukujących mobilnego, a zarazem komfortowego miejsca do mieszkania lub odpoczynku.

Dom mobilny – jak postawić bez pozwolenia?

Należy zdawać sobie sprawę, że dom mobilny podlega takim samym przepisom prawnym, co zwykłe budynki mieszkalne. Oznacza to, że jeżeli powierzchnia użytkowa domu mobilnego nie przekracza 70 mkw., wówczas istnieje możliwość zgłoszenia go jako budynku rekreacji indywidualnej. I tu dobra wiadomość - po dokonaniu zgłoszenia, jeśli w ciągu 21 dni od daty nie otrzymamy sprzeciwu ze strony urzędu, możemy postawić dom mobilny bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę. Co więcej, kontenerowe konstrukcje można zgłosić jako obiekty tymczasowe na takich samych zasadach jak budynki rekreacji indywidualnej - jednakże po upływie 180 dni konieczne jest ich przeniesienie w inne miejsce lub ich rozbiórka. Podkreślmy w tym miejscu, że przepisy prawne nie precyzują konkretnego dystansu, jaki należy zachować podczas przenoszenia obiektu. W przypadku, gdy przesunięcie domu mobilnego na tej samej działce nie będzie wystarczające, ostateczną decyzję podejmie urząd.

Dom mobilny a prawo budowlane

Dom mobilny może być umieszczony na terenach, które nie nadają się do tradycyjnej zabudowy, na przykład na działkach o nierównym terenie lub wszędzie tam, gdzie nie ma dostępu do standardowych mediów. Dodajmy, że polskie przepisy prawa budowlanego mówią o tym, że budynki rekreacji indywidualnej, których powierzchnia nie przekracza 35 mkw., nie wymagają pozwolenia na budowę. W takim przypadku wymagane jest jedynie zgłoszenie ich do właściwego organu. Ponadto na każdą działkę o powierzchni 500 mkw. przypada jedynie jeden taki obiekt. Zasada ta obejmuje także domy mobilne. Z kolei w przypadku domu, którego powierzchnia ma przekraczać 35 mkw., wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Co istotne, w przypadku domów mobilnych, które nie są trwale związane z gruntem, istnieje możliwość ich zgłoszenia jako tymczasowych obiektów budowlanych przeznaczonych do czasowego użytkowania. Należy jednak mieć na uwadze, że taki dom mobilny może być użytkowany jedynie przez 120 dni, po upływie których wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę lub jego przeniesienie w inne miejsce.

Gdzie kupić dom mobilny?

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą letniskowo.pl, renomowanej polskiej firmy specjalizującej się w produkcji obiektów, jakimi są domy mobilne. Od 2013 roku proponuje ona klientom całoroczne domy mobilne oraz domy mobilne marki premium JB Homes w atrakcyjnych cenach. Ich projekty są realizowane w 16 krajach Europy, co świadczy o bogatym doświadczeniu, szerokiej wiedzy oraz zaangażowaniu całego zespołu. Jakość domów mobilnych została potwierdzona certyfikatem TUV Rheinland, co stanowi gwarancję wysokiej jakości wykonania oraz bezpieczeństwa użytkowania. Zachęcamy do skorzystania z naszej propozycji – zapoznania się z asortymentem i stworzenia swojego wymarzonego miejsca wypoczynku lub zamieszkania.

