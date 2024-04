Fala bankructw w 2023 roku. Czy w 2024 czeka nas powtórka z rozrywki? Odpowiadamy!

Jakie są perspektywy na kolejny rok i gdzie szukać pomocy przy ewentualnych problemach o charakterze finansowym? Na takie oraz inne pytania odpowiadamy w tym artykule. Zachęcamy do lektury. To swego rodzaju kompendium wiedzy w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Polsce.

W minionym 2023 roku usługa ogłoszenia upadłości cieszyła się ogromną popularnością

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy prowadzi serwis online www.i-kancelaria.pl, gdzie grupa doświadczonych oraz wykwalifikowanych specjalistów zajmuje się doradztwem m.in. w zakresie ogłaszania upadłości przedsiębiorców i Klientów indywidualnych. Bankructwa w takim sektorze, wbrew panującej opinii, to dość powszechny problem, który dotyka coraz więcej osób. Sam miniony 2023 rok był rekordowy pod względem ilości zgłaszanych upadłości konsumenckich. Dobrze pokazują to statystyki z ostatniego miesiąca, kiedy to opublikowano aż 1632 ogłoszenia o upadłości Polaków. Teoretycznie w najspokojniejszym okresie rok 2023 odnotował aż 16 punktów procentowych zwyżki w zestawieniu z grudniem 2022 roku. Wcześniejsze miesiące wyglądały jeszcze gorzej, dlatego też mówimy o fali bankructw na terenach Rzeczpospolitej. Proponowane chociażby przez Kancelarię Radców Prawnych R. Ptak i Wspólników usługi pomocy w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej cieszą się coraz większym poziomem popularności. Ma na to wpływ nie tylko trudna sytuacja gospodarcza, ale także całkowita niemożliwość poradzenia sobie z długiem Klientów indywidualnych bądź przedsiębiorców. A tak się składa, że upadłość konsumencka lub też jej biznesowy odpowiednik to aktualnie najskuteczniejszy sposób na pozbycie się długu oraz na spłatę zobowiązania dopasowaną do możliwości finansowych dłużnika.

Prognozy ekspertów na 2024 rok. Czy w kolejnych miesiącach będzie mniej bankrutów?

Powoli bo powoli, ale sytuacja gospodarcza w Polsce krok po kroku zaczyna zmierzać w dobrą i oczekiwaną przez większość społeczeństwa stronę. Doświadczeni eksperci estymują więc, że coraz mniej osób będzie mieć problemy z wypłacalnością i coraz mniej firm będzie zalegać z fakturami wystawianymi w ramach konkretnej usługi. Czy to oznacza, że w 2024 roku zapomnimy na stałe o usługach ogłaszania upadłości konsumenckiej bądź biznesowej? Zdecydowanie nie! Należy jednak liczyć, że najczarniejszy scenariusz, powielony w 2023 roku, będzie stopniowo zmierzał w stronę wyraźnej minimalizacji liczby osób bankrutujących w Polsce. Wszystko uzależnione jest tak na dobrą sprawę od aktualnej sytuacji gospodarczej. Jeżeli na tym polu będzie widać wyraźną oraz stałą poprawę, automatycznie bankructwo przestanie być aż tak rażącym problemem, jak było to w minionych dwunastu miesiącach – przez wielu uznawanych za najgorsze od lat pod tym względem.