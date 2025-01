Fałszowanie miodu - jak rozpoznać prawdziwy, polski miód pszczeli?

Czym są prawdziwe miody?

W skrócie można powiedzieć, że prawdziwe miody tradycyjne stanowią ucztę dla oka, ciała i ducha. Spożywanie miodu ma duży wpływ na zdrowie i kondycję psychofizyczną. Naturalny miód produkują pszczoły miodne przy niewielkim udziale człowieka. Pszczoły zbierają pyłek, zanoszą go do ula, gdzie wzbogacony o enzymy trawienne nakrop umieszczany jest w plastrach. Tam zaczyna się proces dojrzewania miodu. Rola człowieka przy produkcji prawdziwego miodu ogranicza się do wydobycia plastrów z ula, odwirowania miodu w miodarkach i przelania tradycyjnych miodów odmianowych do słoików. Taki miód bogaty jest w składniki odżywcze, a lecznicze właściwości miodu są praktycznie nieocenione.

Na czym polega fałszowanie naturalnych miodów?

Leczniczych właściwości miodów tradycyjnych próżno szukać w tańszych, bo podrobionych miodach. Fałszowanie miodu jest - niestety - coraz powszechniejszą praktyką. Pyszny miód pszczeli jest obok mleka i oliwy jednym z trzech najczęściej fałszowanych produktów na świecie. Nieuczciwi "pszczelarze" uciekają się różnych sztuczek. Często na przykład podają pszczołom syropy glukozowo-fruktozowe. Pszczoły pracują z tym syropem, ale nie dodają nektaru z kwiatów czy spadzi, więc uzyskany produkt nie może być nazwany miodem, choć pod taką nazwą jest sprzedawany przez nieuczciwych pszczelarzy. Nierzadko gotowy miód mieszany jest ze słodkimi syropami i barwnikami odpowiedzialnymi za ciemny, piękny kolor miodu. Inną praktyką fałszowania miodu jest jego podgrzewanie w wysokiej temperaturze przekraczającej często 70 stopni Celsjusza. W rezultacie tych działań składniki miodu mające korzystny wpływ na zdrowie znikają, a produkt pszczeli zachowuje postać patoki (płynną konsystencję) zamiast ulegać krystalizacji. Miody różnego rodzaju w postaci płynnej mogą kusić o tyle, że są łatwiejsze w codziennym wykorzystywaniu. Miejmy świadomość, że na przykład krystalizacja miodu rzepakowego rozpoczyna się już w ciągu kilku dni. Postać patoki już może być dla nas sygnałem na nieuczciwe pochodzenie miodu rzepakowego.

Jak kupować miód, by nie wpaść w pułapkę?

Kupowanie naturalnych produktów spożywczych może więc wydawać się bardzo trudne. I faktycznie, bez podstawowej wiedzy i świadomości konsumenckiej takie jest. A wystarczy pamiętać, że podstawowym wyznacznikiem podpowiadającym, czy nabywamy zdrowy i smaczny rodzaj miodu, jest wspomniana już konsystencja produktu pszczelego. Miód pszczeli polecany będzie w wielu sytuacjach. Przykładowo, spożywanie miodu rzepakowego wskazane jest dla osób zmagających się z wrzodami żołądka. Wybór miodu rzepakowego w płynnej postaci jest błędem - ta odmiana miodu najczęściej trafia na półkę sklepową już w postaci skrystalizowanej. Śmiało można sięgać po miód kremowany, czyli mieszany. Kremowanie pozwala utrzymać właściwości miodu rzepakowego, a przy okazji ułatwia stosowanie miodu na co dzień, bo kremowany miód rzepakowy ma konsystencję masła. Miody spadziowe krystalizują dłużej, mogą utrzymać postać patoki nawet przez kilka miesięcy. Jeśli chcesz kupować wyłącznie różne rodzaje miodów najwyższej jakości, koniecznie czytaj etykiety. W sztucznym miodzie gryczanym czy miodzie lipowym będzie dodatek cukru lub glukozy. Naturalne miody klasyczne (miód nawłociowy, miód mniszkowy) poznasz też na pierwszy rzut oka za sprawą charakterystycznego "kożuszka" na powierzchni. Po otwarciu słoika możesz również posłużyć się zmysłem węchu - prawdziwy pyszny miód pszczeli ma bogaty zapach z nutami żywicy, wosku oraz kwiatów.

Czym się jest krystalizacja miodów i dlaczego pomaga sprawdzić jakość miodu?

Wszystkie dostępne rodzaje miodów naturalnych krystalizują się, czyli zmieniają postać z płynnej patoki na stałą (krupiec). Jest to proces pożądany, bo podpowiadający nam, że mamy do czynienia ze zdrowym, cenionym rodzajem miodu. Dobry rodzaj miodu krystalizuje się, czyli wytrąca naturalnie występujące cukry (glukozę i fruktozę). Pamiętajmy jednak, że różne rodzaje miodów tradycyjnych będą krystalizować się dłużej lub krócej.

Dlaczego warto sięgać po naturalne miody?

Bogactwo witamin i minerałów, jakie zawiera miód pszczeli, sprawia, że jest to produkt, po który warto sięgać każdego dnia, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, gdy musimy liczyć się ze wzmożonym ryzykiem zachorowań. Przy czym trzeba mieć świadomość, że wybór naturalnych miodów powinien być dopasowany do indywidualnych potrzeb. Dla przykładu, wspominaliśmy już o wpływie miodu rzepakowego na pracę układu pokarmowego. Miód malinowy z kolei wzmacnia naczynia krwionośne i świetnie sprawdza się jako środek napotny i przeciwgorączkowy. Miód z pyłkiem i pierzgą będzie strzałem w dziesiątkę w leczeniu infekcji. Miód faceliowy obniża ciśnienie krwi i polecany jest do stosowania w chorobach układu krążenia i niewydolności mięśnia sercowego. Wybieraj świadomie wyjątkowy rodzaj miodu, który pozwoli Tobie i Twoim bliskim cieszyć się zdrowiem. Przed zakupem sprawdź właściwości miodów, by jak najlepiej dopasować je do swoich potrzeb.

Gdzie kupić dobry miód pszczeli?

Jest takie miejsce, w którym miłośnicy naturalnych produktów pszczelich znajdą swój ulubiony pyszny miód. Polecamy polskie miody z pasieki Dziewanna - Pracownia Miodu i Ziół dostępne na stronie miodbezsciemy.pl W ofercie czekają miody różnego rodzaju - i miody naturalne (jak chociażby miód wrzosowy, miód akacjowy czy miód wielokwiatowy), i miody z dodatkami (między innymi miód z pierzgą i pyłkiem, miód z owocami maliny czy cytryny), i na przykład miód z orzechami. Pasieka Dziewanna dostarcza miody najwyższej jakości bogate w składniki odżywcze oraz inne produkty pszczele mające korzystny wpływ na zdrowie.