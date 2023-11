Hurtownia kosmetyków w Warszawie to dochodowy biznes, buduj go mądrze. W tym artykule omówimy jak hurtowe personalizowane prezenty pomogą odnieść sukces właścicielom sklepów kosmetycznych i kosmetologom.

Trendy w personalizacji prezentów

Noworoczne personalizowane prezenty hurtowe można oferować zasobami kosmetycznymi, które zachwyciły mnóstwo kobiet. To są znakomite podkłady cushiony, nawilżające maseczki do twarzy, kremy z mucyną ślimakową, płatki odżywcze – produkty, które zyskały popularność w 2023 -2024 roku i pozostaną trendem w najbliższym czasie.

Najlepsze pomysły na hurtowe personalizowane prezenty:

Medi-Peel Melanon X Cream – eliminuje przebarwienia I odświeża skórę . Ten krem kontroluje procesy syntezy melaniny i przy długotrwałym korzystaniu rozjaśnia skórę twarzy. Składniki aktywne, takie jak adenozyna i niacynamid hamują pojawienie się zmarszczek.

Medi-Peel Melanon X Cream – eliminuje przebarwienia I odświeża skórę . Ten krem kontroluje procesy syntezy melaniny i przy długotrwałym korzystaniu rozjaśnia skórę twarzy. Składniki aktywne, takie jak adenozyna i niacynamid hamują pojawienie się zmarszczek. Missha M Magic Cushion Cover Lasting Foundation SPF50+ . W tym roku wszyscy szaleją na podkłady typu cushion. Nic dziwnego, ponieważ jest to uniwersalne narzędzie które w ciągu kilku sekund zmieni wygląd twarzy i wyrównuje jej koloryt. .Bonusem jest ochrona przed promieniowaniem UV, co jest niezbędne w każdym sezonie.

Missha BB-cream M Perfect Cover SPF42 PA++. Nie cushionem jednolity. Łatwy w użyciu podkład BB nie tylko maskuje niedoskonałości i wyrównuje koloryt twarzy ale także głęboko nawilża i odżywia skórę dzięki kolagenowi i olejkowi jojoba.

Hurtowe oferty na spersonalizowane prezenty

Wybór prezentów dla hurtowych klientów może zawierać gift-sety – zestawy jakościowych kosmetyków. Jednocześnie można zapewnić dla nich możliwość samodzielnego doboru produktów do potrzeb klienta lub zamówienia uniwersalnego zestawu.

Hurtowe noworoczne prezenty z indywidualnym podejściem mogą zawierać codzienną rutynę pielęgnacji skóry – gel do mycia, tonik, nawilżający krem na dzień i serum pod typ i cechy skóry. Mogą to być zestawy produktów do oczyszczenia i tonizowania, liftingu, nawilżania, uspokojenia podrażnień itp.

Można również zaoferować zestaw kosmetyków do makijażu na prezent, parę lub trójkę produktów do makijażu: tusz do rzęs i liner, szminka, kredka, skrab i balsam do ust.

Najlepsze praktyki wyboru hurtowych prezentów obejmują zestawy miniatur do pielęgnacji włosów, twarzy lub ciała. Mogą to być zestawy podróżne lub pomniejszone kopię kosmetycznych zasobów, które chcą spróbować przed tym jak kupować wersję pełną.

Zaletą wyboru prezentów hurtowo jest to, że można wybrać produkty dowolnych marek lub kategorii, nie zatrzymując się na jednej linii zasobów.

Jak stworzyć swoje indywidualne prezenty

Przede wszystkim trzeba wiedzieć, jakim biznesem zajmuje się klient, jeśli to kosmetyczka – zaproponuj profesjonalne rozwiązania i produkty, które z pewnością spowodują zachwyt jej klientów. Indywidualne prezenty hurtowe dla salonu urody mogą obejmować profesjonalne środki, które stale używają mistrzowie (fryzjerzy, wizażyści itp.).

Jeśli chcesz stworzyć ekskluzywne hurtowe prezenty dla partnerów, którzy stałe z Tobą współpracują, ważne jest, aby przemyśleć kosztorys i koncepcję nadsyłanego prezentu. Może to być regularny każdoroczny prezent, taki jak podziękowanie za partnerstwo lub jednorazowy dodatek do zakupu.

Unikalne oferty można tworzyć, biorąc pod uwagę kierunek sklepu, salonu urody lub kosmetyczki.

Jeśli klient zamawia głównie towary koreańskie i jest zainteresowany pewną ceną – prezentować mu kosmetyki innych segmentów cenowych i krajów trzeba z ostrożnością.

Jeśli sklep jest multibrandowy – można śmiało zapraszać do zamówienia towarów z różnych rejonów.