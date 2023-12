Czym jest intercyza małżeńska?

Z chwilą zawarcia małżeństwa z mocy prawa między mężem a żoną powstaje wspólność majątkowa, która obejmuje różne składniki majątkowe. Małżonkowie, którzy nie godzą się na taki stan rzeczy, mają możliwość dostosowania ustroju majątkowego do swoich preferencji. Mogą to zrobić jednakowo w czasie trwania małżeństwa, jaki i przed zawarciem małżeństwa poprzez podpisanie stosownej intercyzy. Umowa majątkowa małżeńska — intercyza obligatoryjnie powinna być sporządzona w formie aktu notarialnego.

Strony małżeńskiej umowy majątkowej mogą ustanowić całkowitą rozdzielność majątkową oraz ograniczyć lub rozszerzyć wspólność majątkową. Małżonkowie mogą również ustanowić rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków. Polega ona na tym, że zarówno mąż, jak i żona w trakcie trwania małżeństwa posiadają osobne majątki. Lecz w chwili ustania ustroju np. wskutek rozwodu następuje wyrównanie dorobków eks małżonków. Istotne jest, aby osoby podpisujące dowolną intercyzę były zgodne co do ostatecznych warunków umowy.

W szczególnych przypadkach do ustanowienia rozdzielności majątkowej nie jest wymagana zgodna wola małżonków. Kodeks rodzinny i opiekuńczy w art. 52 przewiduje możliwość sądowego ustanowienia rozdzielności majątkowej z ważnych powodów na wniosek każdego z małżonków. Powodem, dla którego sąd orzeknie ustanowienie rozdzielności majątkowej, może być zaciąganie długów czy trwonienie majątku wspólnego

Kiedy warto podpisać intercyzę?

Podpisanie intercyzy znosi wspólność ustawową między małżonkami. Ustanowiona w ten sposób rozdzielność majątkowa stanowi zabezpieczenie w sytuacji, kiedy jeden ze współmałżonków prowadzi ryzykowną działalność gospodarczą lub gdy swoim zachowaniem przyczynił się do uszczuplenia wspólnego majątku małżonków. Prowadzenie biznesu często wiąże się podejmowaniem decyzji biznesowych, których negatywne skutki mogą rzutować na sytuację finansową całej rodziny. Zawarcie intercyzy jest również często wybieranym rozwiązaniem przez osoby, które zgromadziły pokaźny majątek. Jeżeli zdecydujemy się ustanowić rozdzielczość majątkową po ślubie jednakowo mąż, jak i żona mają prawo do połowy zgromadzonego majątku wspólnego, po zawarciu związku małżeńskiego.

Czy intercyza przydaje się w czasie rozwodu?

Postępowanie rozwodowe podzielone jest na dwa etapy. W pierwszym sąd orzeka co do istoty sprawy tj. o rozwodzie, natomiast w drugim o podziale wspólnego majątku małżonków. Oba te postępowania wymagają zakładania odrębnych spraw sądowych. Powoduje to, że rozwód jest procesem długotrwałym i kosztownym, w szczególności, jeśli między małżonkami nie ma konsensusu co do podziału wspólnie zgromadzonego majątku. Sporządzenie intercyzy ustanawiającej rozdzielność majątkową likwiduje istnienie majątku wspólnego, a co za tym idzie, znacznie skraca postępowanie rozwodowe.