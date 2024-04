Jak Polacy dbają o higienę po COVID-19?

Czy po pandemii Polacy wciąż myją regularnie ręce?

Według danych zgromadzonych przed panel badawczy ARC Rynek i Opinia w oparciu o 1025 respondentów, przed COVID tylko 30-40 % z nich regularnie myło ręce. Sytuacja ta diametralnie się zmieniła po wybuchu pandemii, ponieważ regularnie dbać o higienę rąk zaczęło 93 % z ankietowanych osób. W badaniu, 88 % Polaków stwierdziło, że zachowa na stałe nawyki polegające na regularnym myciu i dezynfekcji rąk. Jest to więc ogromna poprawa w stosunku do danych przed pandemią. Warto dodać, że zwiększyła się także świadomość w kwestii suszenia rąk. Polacy chętniej dokładnie suszą ręce z wykorzystaniem suszarki do rąk. Popularnością cieszą się także jednorazowe ręczniki papierowe, które mają doskonałe właściwości higieniczne.

Inne badania potwierdzają, że zwiększyła się świadomość na temat higieny osobistej, ponieważ z badania, sponsorowanego przez ETS, tym razem przeprowadzonego w 10 krajach Europ, wynika, że aż 86% ankietowanych osób twierdzi, że od czasów COVID częściej myje ręce. Według badania, kryzys związany z COVID-19 znacząco zwiększył świadomość zdrowotną i higieniczną społeczeństwa. - Ludzie teraz oczekują podwyższonych standardów czystości i udogodnień, zwłaszcza w miejscach publicznych – podkreśla Anna Werelich ze sklepu internetowego Higieniczny.pl. Polacy cienią sobie toalety, w których znajdują się automatyczne dozowniki do mydła, ciepła woda i ręczniki papierowe w listkach.

Jest to bardzo pozytywna zmiana biorąc pod uwagę, że każde dotknięcie klamki od drzwi, poręczy, czy banknotu powoduje, że na rękach pojawia się od 100 do 10 tysięcy drobnoustrojów. Są to naprawdę pokaźne liczby, biorąc pod uwagę zwykłe czynności życia codziennego.

Jak często należy myć ręce?

Generalnie zalecane jest mycie rąk od pięciu do dziesięciu razy dziennie. Zalecamy regularne mycie rąk, wykorzystując mydło i ciepło wodę, zwłaszcza w następujących sytuacjach:

Po wyjściu z toalety,

Po dotknięciu powierzchni w miejscach publicznych,

Przed gotowaniem,

Przed spożywaniem posiłku,

Po kontakcie z osobami chorymi, na przykład po wizycie w szpitalu,

Po dotykaniu śmieci, lub odpadów

Co ciekawe, na całym świecie, w tym w Polsce, kobiety znacznie częściej niż mężczyźni myją ręce pięć lub więcej razy dziennie. Ponadto prawdopodobieństwo częstego mycia rąk wzrasta wraz z poziomem wykształcenia. Co więcej, osoby mieszkające w bardziej zurbanizowanych obszarach częściej myją ręce co najmniej pięć razy dziennie.