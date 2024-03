Jak probiotyki wspierają mikrobiom dziecka?

"Jestem marszałkiem województwa lubelskiego i dobrze jest mi z tym"

Żal by było w następnej kadencji nie być marszałkiem? - No pewnie, że żal - odpowiada Jarosław Stawiarski. W rozmowie w cyklu DZIEŃ WSCHODZI z Dziennikiem Wschodnim potwierdza, że będzie kandydował do sejmiku województwa, a nie do europarlamentu.