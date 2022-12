Jak zabezpieczyć firmę przed kryzysem?

Jak radzić sobie w dobie kryzysu gospodarczego, czy utraty płynności finansowej?

Pierwszym krokiem w celu wyjścia z kryzysu jest przygotowanie planu naprawczego. Jest to dokument określający planowane działania mające na celu poprawę sytuacji finansowej firmy. Realizacja planu skutkuje pojawieniem się w firmie nowych rozwiązań. Im szybciej plan zostanie przygotowany i wprowadzony, tym zwiększają się szanse na skuteczną jego realizację i powodzenie w restrukturyzacji przedsiębiorstwa.

Warto wiedzieć, co dobry plan naprawczy powinien zawierać. Jest to m.in.:

opis bieżącej sytuacji, wraz ze zrealizowanymi do tej pory działaniami,

ocenę potencjalnych zagrożeń,

ocenę szans powodzenia planu naprawczego,

opis sposobów radzenia sobie z planem,

koszty dotyczące działań naprawczych,

harmonogram dotyczący wdrażania zmian,

wskazanie źródeł finansowania,

efekty, które mogą zaistnieć dzięki podjętym działaniom naprawczym.

Kryzys bankowy, walutowy, a może kryzys zadłużenia zagranicznego? Najważniejsze jest zachowanie płynności finansowej!

W czasie kryzysu każdego rodzaju, ważne jest dobre prowadzenie biznesu. Otóż plan naprawczy może dotyczyć wielu obszarów działalności w firmie. Jednak, kiedy przedsiębiorstwo popada w kryzys, lub ma gorsze czasy, bardzo liczy się zachowanie płynności finansowej. Jest to kwestia nawet ważniejsza, jak sam wynik finansowy. Bez dobrego elementu sprawozdania finansowego (tzw. cash flow), firma może nie mieć finansów na właściwe funkcjonowanie, co zaś może w pierwszej kolejności doprowadzić do bankructwa. Mówiąc wprost, brak gotówki na koncie jest jednym z największych powodów upadłości wielu firm.

Jeżeli chcemy przetrwać kryzys i zapewnić sobie względną płynność finansową, za pomocą tak zwanej poduszki finansowe - czyli inaczej mówiąc, stałego dochodu. Ponadto musimy wiedzieć, czy mamy środki na wypłaty dla pracowników, spłatę rat kredytu, zakup surowców, itp. Kiedy wiemy, że środków zabraknie, a oszczędności, które posiadamy kończą się, należy zastanowić się nad kwestią ich zabezpieczenia. Takowym może być redukcja zbędnych kosztów, zmniejszenie zapasów, czy np. ubezpieczenie kredytu kupieckiego i nie tylko.

Ubezpieczenie należności przedsiębiorstwa - postaw na faktoring

Kiedy firma jest w trudnej sytuacji finansowej, raczej nie może liczyć na kredyt w banku. Ponadto zdecydowanie się na taki krok mogłoby stać się dodatkowym obciążeniem, chociażby z uwagi na fakt, że stopy procentowe rosły nie tylko w dobie pandemii, ale i aktualnie.

Rozwiązaniem mogą być różne rodzaje faktoringu. Jest to nic innego jak instrument finansowy mający wiele zalet i stanowiący dobre zabezpieczenie płynności finansowej. Można rzec, że jest to swoista poduszka finansowa. Wybór faktoringu nie powoduje zadłużeń, nie wymaga spłacania rat i co ważne nie obciąża struktur bilansu, gdyż działa na zasadzie uwalniania zamrożonych środków z faktur.

Jeżeli zdecydowalibyśmy się na faktoring pełny, możemy uniknąć niewypłacalności kontrahentów. Ponadto zapewnimy sobie przepływ środków w terminie, nawet wtedy, kiedy klient będzie miał problemy z wypłacalnością. Rozwiązanie to pozwoli uniknąć również kosztownej, jak i pochłaniającej wiele czasu windykacji należności. Firma faktoringowa może wówczas uchronić nas przed stratami finansowymi, w razie natrafienia na nierzetelnego klienta. Dotyczy to głównie rynków zagranicznych w dobie kryzysów gospodarczych.

Inną opcją jest faktoring odwrócony. Ten zaś zapewnia finansowanie wszelakich usług, produktów, czy surowców, do zwiększenia obrotów w firmie. Szczególnie wtedy, kiedy dostęp do danych dóbr jest utrudniony, lub ograniczony, a dostawcy wymagają szybkich płatności, czy przedpłat.

Wówczas faktor finansuje faktury zakupowe klientów. Rozwiązanie tego typu dedykuje się zatem podmiotom dokonującym zakupów, a nie sprzedawcom. Jest bardzo przydatny szczególnie wtedy, kiedy dostawca naszej firmy oczekuje szybkiej płatności, a my nie mamy wolnych środków na jej dokonanie, lub potrzebujemy większej ilości czasu na wykonanie płatności. Korzystając z danego faktoringu, usługodawca opłaci nasze zobowiązania w terminach, a my uregulujemy je w przyszłości. Wydłużamy sobie w taki sposób okres spłaty zobowiązań, ponadto zyskujemy wizerunek, terminowego i wiarygodnego płatnika.

Jakie zalety niesie za sobą ubezpieczenie należności

Wymienić można m.in. takie zalety jak:

Szybka ocena na temat wiarygodności kontrahentów (głównie zagranicznych).

Ochrona przed nieprzewidzianymi zmianami.

Lepsze warunki płatności.

Zwiększenie wiarygodności, jak i prestiżu przedsiębiorstwa.

Zmniejszenie odpowiedzialności osób, które odpowiadają za finanse.

Poprawa wyników finansowych firmy.

Zabezpieczenie płynności finansowych.

Prostszy dostęp do finansowania.

Ograniczenie innych zabezpieczeń finansowych.

Oczywiście to nie wszystkie zalety ubezpieczenia należności! Wymienić można jeszcze, chociażby bezpieczną ekspansję na rynkach zbytu i nie tylko!

Podsumowanie

Kryzysy można porównać do fal - a te, jak wiemy, przychodzą i odchodzą. Jeżeli jednak będziemy do nich dobrze przygotowani i wszystkie działania podejmowane będą na czas, sprostamy wyzwaniu. Czasami pomimo tego, że wystąpią negatywne skutki, nie można się zrazić, a walczyć z kryzysem w dalszym ciągu. Najlepszym rozwiązaniem jest jednak przedwczesne zabezpieczenie się przed takimi zjawiskami.