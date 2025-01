Jak zacząć ćwiczyć jogę?

Czy warto ćwiczyć jogę? Jakie akcesoria przydadzą się do zajęć jogi? Joga dla początkujących — jak wygląda? Rodzaje jogi Hatha joga Vinyasa joga Bikram joga Ashtanga joga Uprawianie jogi to wspaniały sposób na to, aby zadbać o stan ciała i ducha. Sprawdź, co warto wiedzieć o tej aktywności i jak się do niej przygotować.

Czy warto ćwiczyć jogę?

Zastanawiasz się, czy warto rozpocząć przygodę z uprawianiem jogi? Oto kilka powodów, dlaczego ta aktywność jest tak popularna na całym świecie.

Aktywność idealna niezależnie od wieku czy masy ciała

Osoby początkujące często zastanawiają się, czy joga dla początkujących jest odpowiednia dla nich. Niektórzy obawiają się swojego wieku, masy ciała czy niedostatecznej kondycji. Natomiast ta aktywność ma tę cechę, że doskonale sprawdza się niezależnie od wymienionych elementów. Praktyki jogi można rozpocząć niezależnie od wieku czy formy. Przy treningu podstawowych asan ma niskie ryzyko kontuzji. Ponadto jest tyle rodzajów jogi, że każdy znajdzie coś dla siebie.

Brak konieczności ponoszenia dużych wydatków, aby rozpocząć przygodę z jogą

Joga dla początkujących nie wymaga dużych nakładów finansowych. Na początek wystarczy stanik sportowy, legginsy i wygodna koszulka. Przyda się także mata i wałek do jogi. Pierwsze treningi możesz wykonać w domu, wspomagając się instruktażami online dostępnymi np. na YouTube. W dobrej szkole jogi zaoferują Ci pierwsze zajęcia za darmo. Osoby, które korzystają z kart typu MultiSport często korzystają z takich aktywności w ramach pakietu. Możesz także zdecydować się na wykupienie kursu jogi dla początkujących online. W ten sposób obniżysz koszty uprawiania tej aktywności.

Poprawa przemiany materii i wysmuklenie sylwetki

Choć joga dla początkujących w żadnej mierze nie przypomina treningu cardio czy siłowego, to dzięki regularnej aktywności pobudzisz metabolizm i wysmuklisz sylwetkę. Podczas ćwiczeń wzmocnisz mięśnie pleców, a także wzrośnie Twoja świadomość ciała. Dla osób początkujących joga to doskonała dyscyplina, aby rozpocząć bardziej aktywne życie i zadbać o swoją formę.

To tylko kilka powodów, dla których warto wejść do świata jogi. Wiele osób, które regularnie trenuje, mówi o tym, w jaki sposób ta aktywność i medytacja w jednym pozwala im się zrelaksować i oczyścić umysł z negatywnych emocji. Dzięki tej aktywności zadbasz o dobre samopoczucie. Ponadto uzyskasz większą kontrolę nad swoim ciałem i lepszą formę.

Jakie akcesoria przydadzą się do zajęć jogi?

Nie wiesz, jakie akcesoria warto zaopatrzyć się na ćwiczenia jogi? Oto przydatne elementy:

komfortowy strój sportowy pozwalający praktykować asany,

skarpetki do jogi o antypoślizgowej powierzchni,

wygodna mata amortyzująca kręgosłup i ciało,

wałek do jogi pozwalający na uzyskanie większego bezpieczeństwa dla ciała,

pozwalający na uzyskanie większego bezpieczeństwa dla ciała, opaska do maty,

kostki do zwiększenia stabilności.

Takie akcesoria znajdziesz w sportowych sklepach stacjonarnych i online.

Joga dla początkujących — jak wygląda?

Często osoby początkujące obawiają się pierwszych zajęć w szkole jogi. Zupełnie niepotrzebnie, gdyż zwykle polegają one na prostych ćwiczeniach oddechu. Podstawy jogi to ćwiczenia pozwalające na poprawne wykonanie asany, czyli pozycji — kota, psa czy np. dziecka. Część z nich z pewnością znasz z naturalnych obserwacji, a być może nieświadomie je wykonujesz. Do każdej asany podchodzisz z pozycji klęku podpartego. Warto nie ulegać pośpiechowi i zadbać o kontrolę oddechu oraz ruchów ciała.

Rodzaje jogi

Istnieje wiele odłamów tej aktywności. W szkole jogi możesz znaleźć następujące rodzaje.

Hatha joga

Hatha joga doskonale sprawdzi się na początku przygody z tą dyscypliną. Jest odpowiednia zarówno dla osób młodych, jak i starszych. W tym stylu jogi nacisk kładzie się na powolne i dokładne wykonywanie ruchów.

Vinyasa joga

Ten styl jogi również jest odpowiedni dla początkujących. Podczas ćwiczeń znaczenie ma nie tylko kontrolowany ruch, ale i technika oddychania. Ten rodzaj aktywności jest polecany tym, którym zależy na końcowym relaksie i odstresowaniu.

Bikram joga

Hatha joga i Bikram są niezwykle do siebie podobne. Z tą różnicą, że w tej drugiej ćwiczenia wykonuje się w wysokiej temperaturze. Dlatego doskonale sprawdzi się u osób, którym zależy na redukcji nadprogramowych kilogramów.

Ashtanga joga

Jeśli ćwiczenia jogi Cię wciągną, a Twoja kondycja ulegnie poprawie — możesz zdecydować się na ten styl. Ashtanga polega na nieprzerwanych ruchu i dynamicznym wykonywaniu asan. Ten rodzaj aktywności pozwala na pracę nad ciałem i umysłem.

Bez względu na to, czy Hatha joga lub Vinyasa będzie Twoim pierwszym wyborem, to z czasem możesz zdecydować się na bardziej intensywne zajęcia pod okiem trenera. Regularne ćwiczenie tej dyscypliny pozwoli Ci zadbać o ciało i umysł, a także odgonić negatywne emocje.