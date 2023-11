Jakie dokumenty są wymagane przy wypowiedzeniu umowy o pracę?

Co to jest wypowiedzenie umowy o pracę?

Wypowiedzenie umowy o pracę to jednostronne oświadczenie woli pracownika albo pracownika dotyczące wcześniejszego zakończenia trwania stosunku pracy. Może być stosowane nie tylko względem umów zawieranych na czas określony, ale także i nieokreślony.

Wypowiedzenie umowy o pracę prowadzi do zerwania stosunku pracy i powinno nastąpić z określonych powodów. Co do zasady niemożliwe jest stosowanie wypowiedzenia bez podania konkretnych przyczyn takiej decyzji – bez względu na to czy następuje z inicjatywy pracownika, czy też pracodawcy.

Prawo do wypowiedzenia umowy przysługuje każdej stronie stosunku pracy, nie można z niego zrezygnować ani zakazać jego stosowania. Pracownik jak i pracodawca posiadają pełne prawo do wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy np. z powodu wzajemnego niedopasowania lub nienależytego wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy przez którąkolwiek ze stron umowy.

Wypowiedzenie umowy o pracę jest czynnością jednostronną, a więc do swej skuteczności nie wymaga jakiejkolwiek akceptacji drugiej strony. Innymi słowy, jeśli wypowiedzenie składa pracownik to nie musi obawiać się, że pracodawca nie zaakceptuje jego decyzji. Zasada ta działa również w drugą stronę – wypowiedzenie dokonane przez pracodawcę nie wymaga akceptacji pracownika. Po złożeniu wypowiedzenia pracownikowi lub pracodawcy zatrudniony musi wykonywać swoje obowiązki przez określony czas – jest to tzw. okres wypowiedzenia. Jego długość jest uzależniona od rodzaju zawartej umowy o pracę i wynika wprost z konkretnych przepisów Kodeksu pracy.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:

3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,

1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,

2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi: