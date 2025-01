Jakie rozdzielczości oferują telewizory OLED?

Rozdzielczość – czym jest i na co wpływa?

Rozdzielczością w telewizorach nazywa się liczbę pikseli, które wspólnie tworzą obraz. Parametr ten opisywany jest w formule „liczba pikseli w poziomie x liczba pikseli w pionie”, przez co większe wartości przekładają się w logiczny sposób na lepszą jakość wyświetlanego obrazu. Z tego powodu wyróżnić można kilka rodzajów rozdzielczości, takich jak na przykład:

SD , czyli 720 x 480/560 pikseli,

, czyli 720 x 480/560 pikseli, HD Ready , czyli 1280 x 720 pikseli,

, czyli 1280 x 720 pikseli, Full HD , czyli 1920 x 1080 pikseli,

, czyli 1920 x 1080 pikseli, 4K , czyli 3840 x 2160 pikseli,

, czyli 3840 x 2160 pikseli, 8K, czyli 7680 x 4320 pikseli.

W powyższym zestawieniu rozdzielczość SD będzie wiązała się z najniższą jakością obrazu, a 8K z najwyższą – właśnie ze względu na liczbę wszystkich pikseli. Standardy poniżej 4K stanowią jednak obecnie przeżytek i są spotykane wyłącznie w urządzeniach starszych, dlatego w telewizorach OLED z reguły mamy do czynienia wyłącznie z dwoma najwyższymi rozdzielczościami (4K i 8K). Z tego powodu jeśli cenisz wysoką jakość oglądanych treści, to warto sprawdzić, które modele OLED prezentują się pod tym względem najbardziej korzystnie.

Kilka słów o rozdzielczości 4K i 8K w telewizorach OLED

Bazując na powyższych informacjach, można zatem stwierdzić, że naturalnym wyborem każdego użytkownika powinien być zakup telewizora o rozdzielczości 8K. Rzeczywistość może jednak okazać się rozczarowująca, ponieważ urządzenia oferujące najwyższą liczbę pikseli na ekranie nie stanowią najpopularniejszej obecnie dostępnej opcji. Warunkowane jest to w dużej mierze przez ceny telewizorów 8K, które są znacznie wyższe od ich odpowiedników o rozdzielczości 4K. To właśnie ten standard, czyli 3840 x 2160 pikseli, jest najczęściej spotykany w ekranach OLED-owych.

Taka sytuacja wiąże się również z długością przekątnej telewizorów, które najczęściej wybieramy do użytku domowego. Optymalne rozmiary ekranu dla rozdzielczości 8K to bowiem 65 cali oraz większe – planując zakup mniejszego telewizora warto pozostać przy 4K z jednego prostego powodu. Na mniejszych ekranach ta różnica w jakości pomiędzy 4K a 8K będzie trudno dostrzegalna. W przypadku modeli 65-calowych równie dobrze sprawdzi się zarówno rozdzielczość 4K, jak i 8K.

Telewizory OLED – jaką wybrać rozdzielczość?

Każda osoba stawiająca czoła wyzwaniu zakupu telewizora OLED będzie zobligowana zatem do prostego wyboru pomiędzy rozdzielczościami 4K i 8K. Bardziej budżetową opcją jest pierwsza z wymienionych, a liczba dostępnych na rynku telewizorów oferujących taką rozdzielczość jest spora. Dodatkowo większość materiałów w serwisach streamingowych dostępna jest w maksymalnej rozdzielczości 4K, przez co korzystanie z pełnych możliwości 8K może okazać się niełatwe w wykonaniu.

Istnieją co prawda technologie oparte na upscalingu rozdzielczości obrazu do wyższej, jednak obecnie 8K wydaje się być rozwiązaniem skierowanym raczej do profesjonalistów. W warunkach domowych równie dobrze sprawdzi się bowiem rozdzielczość 4K. Niezależnie od podjętej decyzji najważniejsza pozostanie jednak Twoja satysfakcja z jakości obrazu telewizora, na który się zdecydujesz!