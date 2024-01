Kątowniki stalowe – zastosowanie, właściwości i rodzaje

Kątowniki gorącowalcowane i zimnowalcowane – czym się różnią?

Kątowniki stalowe gorącowalcowane i zimnowalcowane różnią się przede wszystkim odpornością na odkształcenia oraz łatwością formowania. Kątownik gorącowalcowany jest łatwy w cięciu, spawaniu i szlifowaniu, podczas gdy kątownik zimnowalcowany jest mniej podatny na te rodzaje obróbki.

Kątownik stalowy zimnowalcowany charakteryzuje się także większą sztywnością, trwałością i estetycznym wykończeniem. Proces wytwarzania kątownika gorącowalcowanego obejmuje działanie wysokich temperatur na blachę, co powoduje powstawanie zgorzelin na powierzchni stali, wpływając na jej wykończenie. Kątowniki stalowe wyróżniają się dużą wytrzymałością i odpornością na obciążenia, co przekłada się na stabilność i trwałość konstrukcji.

Kątowniki stalowe – zastosowanie

Kątowniki stalowe znajdują szerokie zastosowanie w różnych branżach przemysłu i budownictwie. Są wykorzystywane m.in. jako dodatkowa ochrona i stabilizacja podczas produkcji metalowych konstrukcji. Bez kątowników stalowych trudno byłoby wyobrazić sobie produkcję ram i nadwozi pojazdów, włącznie z przyczepami. W budownictwie mostowym kątowniki stalowe są niezbędnym elementem konstrukcji. Są podstawowymi elementami, które tworzą belki nośne i konstrukcje mostów, zapewniając bezpieczny przejazd.

W przemyśle maszynowym kątowniki stalowe służą do produkcji ram i obudów maszyn oraz różnych urządzeń. W ogrodnictwie i architekturze krajobrazu kątowniki stalowe mogą być wykorzystywane do budowy różnych elementów wyposażenia ogrodu, takich jak pergole, altany czy ogrodzenia. Hurtownia stali i aluminium to miejsca, gdzie można znaleźć kątowniki w różnych rozmiarach i z różnymi grubościami ścianki.

Kątowniki ze stali nierdzewnej

Stal nierdzewna wyróżnia się wyjątkową odpornością na korozję dzięki swoim unikalnym właściwościom fizykochemicznym. Kątowniki ze stali nierdzewnej są odporne na wpływ czynników atmosferycznych, rozcieńczone kwasy i roztwory alkaliczne.

Skład stali nierdzewnej obejmuje głównie chrom (w zakresie od około 10,5% do 30%), nikiel (do 30%), żelazo oraz inne pierwiastki, takie jak mangan, węgiel, miedź i azot. Przy wyborze odpowiedniego kątownika ze stali nierdzewnej warto zwrócić uwagę na jego wymiary, takie jak długość (np. 150 mm) oraz grubość blachy użytej do produkcji (np. 2 mm).

Zastosowanie kątowników ze stali nierdzewnej

Kątowniki ze stali nierdzewnej mają szerokie zastosowanie, głównie jako elementy konstrukcyjne i wzmocnień w produkcji mebli, takich jak stoły, krzesła i szafy. Są również powszechnie wykorzystywane w montażu ogrodzeń i produkcji różnego rodzaju bram.

Stanowią doskonałe części do napraw maszyn rolniczych i innych urządzeń. Dodatkowo ich wyjątkowe właściwości antykorozyjne sprawiają, że doskonale sprawdzają się nawet w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych.