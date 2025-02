Kawy idealne do mleka – konkretne przykłady z palarni kawy

Czy warto dodawać mleko do kawy?

Tak, dodanie mleka do kawy zmienia jej charakter na lepsze. Mleko łagodzi naturalną kwasowość kawy, nadając jej kremową konsystencję, co czyni napój bardziej przyjaznym dla żołądka. Dodatkowo, mleko zwiększa wartość sycącą kawy, co jest szczególnie ważne na początek dnia. Dlatego kawa z mlekiem to nie tylko kwestia smaku, ale również komfortu trawiennego.