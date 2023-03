Kultura jedzenia w Japonii – poznaj japońskie zwyczaje podczas posiłków i nie popełnij faux-pas

Obecnie dość dużo mówi się o tym, by najpierw poznać kulturę danego kraju niż przyjechać i zderzyć się z panującą tam rzeczywistością. Japońskie zwyczaje bardzo różnią się od europejskich, w związku z czym mając w planach podróż do Japonii, powinieneś zapoznać się z zasadami dotyczącymi sztuki posiłku. Okazuje się bowiem, że ważne jest nie tylko powitanie, lecz również pozycja zajmowana przy stole i sposób, w jaki są spożywane posiłki.

Ukłon na powitanie, klęczenie przy stole i zakaz narzekania, czyli jak jedzą Japończycy

Japonia to kraj, w którym tradycja wiąże się z nowoczesnością. Mimo postępów technologicznych, Japończycy wciąż celebrują prastare zwyczaje, które są obecne w ich życiu nawet od stuleci. Integralną częścią codziennego życia mieszkańców Kraju Kwitnącej Wiśni są ojigi, czyli specjalne japońskie ukłony. Witając się z obcokrajowcami, Japończycy najczęściej wyciągają dłoń – inaczej jest w przestrzeni pracy czy w domu. W tych miejscach stosowane są wcześniej wspomniane ukłony, które mogą wyrażać naprawdę różne emocje. Japończycy kłaniają się na powitanie, pożegnanie, w ramach przeprosin oraz w celu wyrażenia szacunku. Ranga społeczna ma tutaj ogromne znaczenie, bowiem wraz z nią ukłon może przybrać różną formę – im wyższa jest czyjaś hierarchia, tym niżej należy mu się pokłonić. Jeżeli chodzi o powitanie, zazwyczaj jest ono równoznaczne z ukłonem pod kątem 15°, między współpracownikami, osobami tej samej rangi i znajomymi. Inaczej jest w przypadku pokłonu przed osobą wyższej rangi (30°) lub w ramach głębokich przeprosin (45°). Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości odnośnie rodzaju ukłonu, najbezpieczniejszą opcją będzie pokłon keirei, czyli ten pod kątem 30°. Szykując się do posiłku musisz być świadomym tego, że japońskie stoły są o wiele niższe niż te znane w Europie – wymagają one siadu w klęku z pośladkami opartymi o pięty. Pamiętaj, że podczas posiłków nie ma miejsca na narzekania i rozmowy dotyczące śmierci. I choć przy stole nie wolno wydmuchiwać nosa, dozwolone jest siorbanie; uznaje się je za wyraz zadowolenia z posiłku.

Ceremonia parzenia japońskiej herbaty – zorganizuj ją w domowym zaciszu

Japończycy przywiązują uwagę także do ceremonii przygotowywania posiłków. Zwłaszcza, jeżeli chodzi o herbatę, która jest niezwykle istotna dla mieszkańców Kraju Kwitnącej Wiśni. Zielona herbata parzona w specjalny sposób sprawia, że jej smak staje się o wiele bardziej intensywny. I ty możesz przygotować swoją herbatę na wzór japońskiej sztuki. Sama ceremonia ma bardzo spokojny i harmonijny charakter – zazwyczaj odbywa się ona w ogrodzie lub pomieszczeniu zaaranżowanym w taki sposób, by te przypominało ogród (np. w pawilonie). Goście zaproszeni na herbatę muszą obmyć ręce i wypłukać usta; Japończycy wierzą, że dzięki temu oczyszczają zarówno swoją duszę, jak i ciało. Dla tych, którzy najpierw chcą skosztować oryginalnej japońskiej herbaty, poleca się wycieczkę do Japońskiego Ogrodu Siruwia, znajdującego się wśród gór Karkonoszy. Mała Japonia przypomina stylistyką słynne ogrody uprawiane niegdyś przez mnichów. To właśnie tam znajduje się knajpka, w której każdy turysta może skosztować matchy. Bilety można zakupić na stronie https://www.malajaponia.pl/ - jedna z zakładek przenosi zainteresowanych do sklepu online, w którego asortymencie znajdują się między innymi słynne zestawy do parzenia herbaty. Do zaparzenia matchy w domowych warunkach wystarczy ci zwykła miseczka lub czarka, a także przyrząd do rozrobienia sproszkowanej matchy w wodzie. Do tego poleca się wykorzystać bambusową miotełkę. Odpowiednie ruchy pozwolą na uzyskanie naparu o konsystencji kremu – wystarczy, że przelejesz go przez sitko, tym sposobem unikając pojawienia się grudek i uzyskasz piankę, tak charakterystyczną do napoju, jakim jest matcha. I gotowe!