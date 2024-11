Lista wyprawkowa bez tajemnic. Co powinno znaleźć się w wyprawce dla niemowlaka?

– Przydatny dla mam karmiących piersią, które chcą odciągać mleko do przechowywania.

– Bezpieczne i wygodne łóżeczko z regulowanym materacem to podstawa dla zdrowego snu dziecka. Materac powinien być odpowiednio twardy, aby wspierać kręgosłup niemowlęcia. Jeżeli chodzi o prześcieradło, to najlepiej sprawdzi się to na gumkę.