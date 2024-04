Masz niemożliwe do spłacenia długi? Zobacz, czy możesz ogłosić upadłość!

Sprawdź, czy kwalifikujesz się do ogłoszenia upadłości właśnie. Jak każda sprawa prawna, postępowania w takim zakresie również wiążą się z koniecznością spełnienia konkretnych warunków. Z tego artykułu dowiesz się, o czym dokładnie mowa.

Takie warunku musisz spełnić, żeby ogłoszenie upadłości konsumenckiej było możliwe

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to aktualnie jeden z najpopularniejszych i najskuteczniejszych sposobów na uwolnienie się od długów. Wówczas kontrolę nad majątkiem upadłego dłużnika przejmuje syndyk, który zarządza masą upadłości w imieniu własnym, jednakże na rachunek upadłego. Warto jednak podkreślić, że nie każda osoba z długami od razu kwalifikuje się pod upadłość konsumencką. Do ogłoszenia bankructwa koniecznie jest spełnienie kilku warunków. Należą do nich:

całkowita niewypłacalność

brak rażącego niedbalstwa

nieumyślność

A to oznacza, że z upadłości konsumenckiej wyeliminowane będą osoby, które swoje zobowiązania zaciągały z pełną świadomością konsekwencji takich działań. Dłużnik powinien umieć wykazać, że jego problem finansowy nie jest efektem celowych praktyk i rzeczywiście jego zasoby pieniężne nie pozwalają regulować zaciągniętych długów. Osoba staje się niewypłacalna w momencie, kiedy zalega ze spłatą minimum 3 miesiące i nie jest to przerwa wyłącznie chwilowa.

Skorzystaj z pomocnej dłoni. Nie ogłaszaj upadłości samodzielnie!

Sytuacja, w której dokładne warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej nie są do końca znane osobie potencjalnie zagrożonej bankructwem, jest całkowicie zrozumiała. Żaden obywatel nie ma przecież obowiązku uczenia się na pamięć obowiązujących w Polsce przepisów, a te związane z upadłością konsumencką właśnie z pewnością nie należą do najprostszych w interpretowaniu. Z tego powodu dobrze jest, by pomoc przy postępowaniu upadłościowym świadczył dłużnikowi profesjonalny pełnomocnik. Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy od lat prowadzi stronę internetową www.oglosupadlosckonsumencka.pl, gdzie można znaleźć wsparcie świadczone przez wykwalifikowanych oraz skutecznych ekspertów z branży prawniczej. I taka osoba pomoże Ci zrozumieć istotę upadłości konsumenckiej, wymagane warunki czy interpretację funkcjonującego w Polsce prawa. Pamiętaj, że w trakcie postępowania sąd egzekwuje je z należytą starannością. A nieznajomość przepisów nie zwalnia przecież z ich przestrzegania.