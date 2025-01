Mieszkanie w Lublinie — wady i zalety życia w bloku!

Mieszkanie w bloku w Polsce

Wielopiętrowe obiekty mieszkalne już na stałe wpisały się w miejską architekturę, zarówno w dużych aglomeracjach, jak i mniejszych miejscowościach, choć to rozwiązanie stosunkowo młode. Pierwsze budynki tego rodzaju zaczęły powstawać w ubiegłym wieku i trzeba przyznać, że większość z nich charakteryzuje się dość siermiężnym wyglądem. Bloki górują nad polskimi miastami i są domem dla milionów osób — wiele z nich nie wyobraża sobie, że mogłyby mieszkać gdzie indziej i z nostalgią mówi o swoim miejscu do życia. Młodzi ludzie także doceniają takie budownictwo i chętnie wybierają lokale w nowych inwestycjach wielorodzinnych, o czym świadczy ogromna liczba projektów realizowanych przez deweloperów w Polsce. Nie inaczej jest w Lublinie, z tym że nowoczesne bloki nie kojarzą się już ze swoimi poprzednikami z epoki brutalizmu. Wnętrza budynków i same tereny inwestycji kryją komfortowe i proekologiczne udogodnienia dla lokatorów.

Zalety mieszkania w bloku

Nowe mieszkania w Lublinie powstające w pobliżu serca miasta dają przede wszystkim możliwość sprawnego korzystania z bogatej oferty rozrywkowo-kulturalnej i rozbudowanej infrastruktury. Dzięki komunikacji miejskiej można szybko dojechać do centrum i innych części Lublina. Mieszkanie w mieście oznacza łatwiejszy dostęp do:

placówek edukacyjnych,

zajęć pozalekcyjnych,

obiektów sportowych,

szpitali,

punktów usługowych,

kin,

restauracji,

kawiarni,

galerii handlowych.

Ogromnym atutem jest także samo użytkowanie lokalu w bloku. Mieszkańcy osiedli wielorodzinnych mają zdecydowanie mniej obowiązków każdego dnia. Nie muszą się martwić kwestią ogrzewania, koszeniem trawy czy naprawami konserwacyjnymi. Zdecydowanie łatwiej jest też utrzymać czystość w mieszkaniu niż w okazałym domu. Mniejsza powierzchnia to wygoda oraz oszczędność czasu i pieniędzy.

Nie można nie wspomnieć również o tym, że lokal w bloku, szczególnie jeśli osiedle usytuowane jest w atrakcyjnej lokalizacji na mapie Lublina, to świetna inwestycja. Ceny nieruchomości do wielu lat systematycznie rosną, co przekłada się na wzrost wartości lokalu w czasie.

Wady mieszkania w bloku

Osoby, które cenią sobie duże powierzchnie i potrzebują większej przestrzeni, bo np. wychowali się w domu bądź posiadają liczną rodzinę, mogą się nie odnaleźć w mieszkaniu w bloku. Dużym problemem może być także uciążliwe sąsiedztwo — choć większość lokatorów zamieszkujących nowoczesne inwestycje to ludzie spokojni i odpowiedzialni, czasem można natrafić na ludzi hałasujących i nieszanujących innych.

Kolejnym minusem mieszkania w bloku w mieście jest zdecydowanie mniejszy dostęp do dziewiczych terenów zielonych. Oczywiście w miejskiej przestrzeni nie brakuje malowniczych parków i zieleńców, jednak osobom ceniącym ciszę, spacer na łonie natury i swobodę będzie przeszkadzał wielkomiejski zgiełk. Ciężko też o uprawę własnych warzyw na działce czy posadzenie kwiatów. Chociaż i to się zmienia, bo nowe mieszkania w Lublinie w wybranych inwestycjach deweloperskich posiadają na parterach ogródki.

- Taki projekt można znaleźć w lubelskim portfolio Grupy Murapol. W ramach powstającej właśnie inwestycji Murapol Primo oferujemy lokale na piętrach z nawet dwoma przestronnymi balkonami, a mieszkania na parterze posiadają dodatkową przestrzeń plenerową w formie tarasów z ogródkami o powierzchni do 113 m2 bez dodatkowych opłat. Takie rozwiązanie pozwala cieszyć się przyrodą i umila czas spędzany na świeżym powietrzu. I choć marzeniem wielu osób jest duży dom z ogrodem, to wiąże się to z często z przeprowadzką poza miasto i rezygnacją z miejskich atrakcji i udogodnień. Tak więc nabywcy zastanawiający się nad tym, czy postawić na dom i zrezygnować z zakupu mieszkania ze względu na brak ogródka, nie będą już mieli dylematu. Idealną nieruchomością będzie dla nich nasze lubelskie Murapol Primo — mówi Łukasz Tekieli, dyrektor ds. sprzedaży w Grupie Murapol.

Lublin — nowe mieszkania na Bazylianówce

Inwestycja dewelopera świetnie łączy kameralny, zielony charakter z bogactwem miejskich atrakcji. Wpływa na to jej usytuowanie przy al. Spółdzielczości Pracy. Dzięki takiej lokalizacji mieszkańcy będą mogli już w 5 minut dojechać do Starego Miasta lub dotrzeć w trzyminutowym spacerem do Galerii Olimp zapewniającej liczne udogodnienia rekreacyjno-rozrywkowe. Z drugiej strony osoby ceniące aktywność na łonie natury mogą zapuścić się w głąb lubelskich dolin i wąwozów, gdyż okolica Murapol Primo obfituje w zieleń. Wystarczy krótka przejażdżka rowerem, by dostać się m.in. do Parku Zawilcowa, Wąwozu Kalina czy Parku Czechów.

Nowoczesne rozwiązania w Murapol Primo

Lubelski projekt dewelopera zaskakuje mnogością proekologicznych i nowoczesnych rozwiązań. Home Management System zainstalowany w murach inwestycji umożliwi przyszłym lokatorom korzystanie z pożądanych i ułatwiających życie urządzeń smart home. Dzięki nim można sterować zarówno zdalnie, jak i manualnie mediami w mieszkaniu. Dodatkowo, mieszkańcy będą mogli zapomnieć o szkodliwym o smogu, alergenach, pyłkach czy owadach we wnętrzach, bo w standardzie każdego lokalu w Murapol Primo znajduje się pakiet antysmogowy. Na terenie osiedla użytkownicy aut elektrycznych będą mogli ładować swoje niskoemisyjne samochody.

W ofercie inwestycji można znaleźć 1-, 2-, 3-, i 4-pokojowe lokale o zróżnicowanych metrażach, które idealnie odpowiedzą na potrzeby rodzin z dziećmi, singli, par czy pod wynajem studentom. Osoby, które już wybrały bądź dopiero planują zakup nieruchomości w Lublinie od Grupy Murapol, po skończeniu budowy inwestycji zachwycą się także wysokim standardem przestrzeni wspólnych, korytarzy i klatek schodowych.