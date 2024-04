Na czym polega inteligentne sterowanie oświetleniem w halach przemysłowych?

Wybierane z powodu żywotności oraz energooszczędności, z powodzeniem zastępuje przestarzałe formy oświetlania wnętrz hal i magazynów. Coraz częściej firmy wprowadzają również systemy zdalnego sterowania oświetleniem, które w połączeniu z zastosowaniem odpowiednio dobranych opraw LED są w stanie stworzyć idealne warunki oświetleniowe, dostosowane do obowiązków wykonywanych przez poszczególnych pracowników. Sterowanie oświetleniem LED to system dedykowany większym instalacjom, jakie znaleźć można w różnego rodzaju fabrykach, magazynach oraz halach przemysłowych. Przedsiębiorcy szczególnie upodobali sobie system DALI. Co warto o nim wiedzieć?

DALI, czyli kontrola nad oświetleniem w jednym palcu

Protokół DALI, którego nazwa stanowi skrót od Digital Addressable Lightning Interface, umożliwia niezwykle sprawną komunikację pomiędzy oprawami oświetleniowymi a systemem sterującym, w ten sposób umożliwiając przedsiębiorcom kontrolę nad poziomem oświetlenia całego obiektu. System ten polecany jest przez większość firm zajmujących się produkcją oświetlenia LED. Do głównych cech, które czynią DALI wyjątkowym, zalicza się między innymi:

indywidualne adresowanie urządzeń;

raportowanie o ewentualnych awariach;

ciągłe dostosowywanie się do zmian;

niskie koszty instalacji oraz utrzymania całego systemu.

Zaawansowane funkcje pozwalają na precyzyjne zarządzanie wieloma źródłami światła lub grupami, co często bywa kluczowe w przestrzeniach przemysłowych, podzielonych na konkretne stanowiska wymagające określonego natężenia światła. Możliwości konfiguracji jest naprawdę sporo, a dodatkowym plusem jest fakt, że system stale się rozwija. Dla przedsiębiorców oznacza to redukcję kosztów energii nawet do 40%, co przekłada się na oszczędności w czasie eksploatacji systemu.

Kiedy najlepiej zdecydować się na modernizację oświetlenia?

Istnieje kilka przesłanek, które stanowią jasny sygnał ku temu, że dotychczas stosowane oświetlenie nie sprawdza się za dobrze. W momencie, gdy rachunki za energię elektryczną wciąż rosną, a pracownicy nie przestają narzekać na jakość oświetlenia, pora na zmiany. Również jeżeli oświetlenie przestało spełniać normy, konieczna jest jego wymiana na nowe, a przy tym bezpieczniejsze. Warto wiedzieć, że modernizacja oświetlenia stanowi inwestycję, która po czasie zwraca się z nawiązką. Systemy takie jak DALI to rozwiązania wysoce intuicyjne, dlatego też sterowanie oświetleniem przebiega za pomocą dedykowanej aplikacji. Nowoczesne technologie w przemyśle to już nie odległa przyszłość, a teraźniejszość, która usprawnia procesy zachodzące wewnątrz firm. Tego typu rozwiązania oferuje między innymi NowaLed ILL, od lat zajmujący się produkcją wysokogatunkowego oświetlenia do hal magazynowych. Rola oświetlenia w miejscu pracy jest niebagatelna; modernizacja to nie tylko szansa na oszczędności, lecz także zapewnienie pracownikom dogodnych warunków pracy, na które ci w pełni zasługują.