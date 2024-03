Najlepsze programy do pulpitu zdalnego

Program do zdalnego łączenia się z komputerem RealVNC

Zdalny dostęp do pulpitu uzyskasz też z programem RealVNC. To aplikacja do zdalnej kontroli zapewniająca kompleksową, a co najważniejsze płynną i prostą obsługę wsparcia. Bezpieczeństwo zdalnego pulpitu gwarantuje szyfrowanie AES w wariancie end-to-end, a także uwierzytelnianie dwuskładnikowe oraz alerty logowania. Do tego dochodzi obsługa wielu platform i czat sesyjny. Program jest dostępny w czterech odsłonach:

Essentials;

Plus;

Premium;

Enterprise.

Wyższe warianty otrzymały możliwość konfiguracji uprawnień użytkownika oraz obsługę telefoniczną klienta.

Który program do zdalnego połączenia z komputerem warto wybrać?

Jeśli chcesz uzyskać dostęp zdalny do komputerów, sprawdzi się do tego każde z wymienionych rozwiązań. AnyDesk wyróżnia się “lekką” konstrukcją i najniższą ceną z całej trójki. Z kolei TeamViewer gwarantuje bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa, jest jednak nieco droższy. RealVNC to rozbudowana aplikacja oferująca duże możliwości, ale jednocześnie stanowi najdroższe rozwiązanie spośród wymienionych.

Gdzie kupić program do zdalnego kontrolowania komputera?

Program do zdalnego pulpitu to narzędzie, które sprawdzi się w wielu sytuacjach, zapewniając wygodny dostęp do danych zapisanych na dysku plików niezależnie od miejsca pobytu użytkownika. Jeśli nie jesteś pewien, który program do sterowania komputerem wybrać, sprawdź ofertę sklepu Soft360. To sprawdzony dostawca oprogramowania zarówno dla konsumentów, jak i firm. Wybieraj między licencją Teamviewer oraz RealVNC i AnyDesk - licencja dostępna w sklepie Soft360 w atrakcyjnej cenie.

Do każdego zakupu w sklepie Soft360 otrzymasz certyfikat potwierdzający legalność nabytego oprogramowania. Dzięki niemu masz pewność, że software, z którego korzystasz, będzie działał sprawnie, a Ty nie naruszasz warunków korzystania z programu.