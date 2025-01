Najpopularniejsze rodzaje pieców i kotłów na rynku – co warto wybrać?

Kotły na pellet jako jedna z możliwości

Piece i kotły na pellet to urządzenia grzewcze, które są przeznaczone do spalania paliwa w celu wytwarzania ciepła do ogrzania domu i wody. W kotle tego typu nie dochodzi do spalania na ruszcie, tylko w palniku pelletowym. Kotły pelletowe są wyposażone w automatykę, która podaje paliwo do spalania. Dostarcza ona także odpowiednią ilość powietrza, włącz lub wyłącza kocioł, uruchamia pompy, rozpala ogień oraz kontroluje temperaturę. Daje też możliwość wygaszenia ognia oraz czyszczenia palnika.

Tego typu automatyka wyręcza użytkowników w czynnościach, które kiedyś musieli wykonywać, wykorzystując tak zwane kopciuchy. Warto zdecydować się na któreś z urządzeń doświadczonego producenta Kamen: https://kamen.com.pl/produkty/kotly-na-pellet-katalog/.

Kotły na ekogroszek — ekologiczna alternatywa

Wartość energetyczna ekogroszku i jego cena sprawiają, że jest on znacznie bardziej opłacalny niż zwykły węgiel. Kotły na ekogroszek są ponadto ekologiczną alternatywą dla urządzeń wykorzystujących tradycyjne paliwa. Jeżeli zależy Ci na komforcie użytkowania przy minimalnym zaangażowaniu, powinieneś zastanowić się nad ofertą Kamen.

Urządzenia takie jak Multi K5 oraz Multi Max zapewniają komfort termiczny zarówno w domach mieszkalnych, jak i zakładach przemysłowych. Przy ich zakupie zwróć uwagę na aspekty, takie jak sprawność cieplna oraz trwałość.

Na stronie internetowej Kamen znajdziesz informacje dotyczące wyposażenia podstawowego i dodatkowego oraz opcji dodatkowych: https://kamen.com.pl/produkty/kotly-na-ekogroszek-katalog/.

Jakie zalety mają kotły zasypowe?

Piece oraz kotły zasypowe to urządzenia, w których paliwo do komory spalania podaje się ręcznie. Nie ma tutaj podajnika. Docenisz je przede wszystkim za: prostą budowę oraz niską cenę i niskie koszty eksploatacji. Na przykład kotły zasypowe od Kamen są urządzeniami grzewczymi, które spełniają wymagania 5-klasy i Ecodesign.

Kotły zasypowe zostały osłonięte płaszczem, a do ich izolacji wykorzystano wełnę mineralną. Ich korpus jest natomiast wykonany z atestowanej stali kotłowej.

Obudowa z kolei została przygotowana ze stali malowanej proszkowo. Warto kupić w sklepie Kamen kotły zasypowe, takie jak: DRX, a także WDS. Sprawdź więcej informacji na temat tych produktów: https://kamen.com.pl/produkty/kotly-zasypowe-katalog/.