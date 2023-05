Najpopularniejszy język programowania

JavaScript na szczycie

Najpopularniejszy językiem programowania w 2023 roku jest JavaScript, który w ubiegłym roku zajmował miejsce drugie. Język ten zepchnął w tym roku ze szczytu podium najpopularniejszy w 2022 roku język SQL. Co ważne, utrzymuje się także spadkowa tendencja popularności języka HTML/CSS, którego pozycja z roku na rok słabnie. Dlaczego poznanie najpopularniejszego języka programowania jest takie ważne? Każdy specjalista IT powinien śledzić trendy w swojej branży, ale w szczególności osoby, które dopiero wchodzą do świata IT powinny wiedzieć, który język programowania jest najpopularniejszy, ponieważ dostęp do nauki tego języka będzie najłatwiejszy.

5 najpopularniejszych języków programowania - co warto o nich wiedzieć?

Agencje interaktywne, takie jak IT4EB, pozostają na bieżąco z trendami dotyczącymi spadków i wzrostów popularności języków programowania. Okazuje się jednak, że od kilku lat w czołówce znajduje się 5 najczęściej wykorzystywanych języków, czyli: JavaScript, SQL, Python, HTML/CSS oraz TypeStript. Co warto o nich wiedzieć?

JavaScript - jest najłatwiejszym językiem programowania. Pozwala tworzyć strony internetowe i aplikacje webowe. Jest uniwersalny i dobrze współpracuje z innymi językami. Umożliwia tworzenie animacji, grafik czy map. Jest zatem bardzo wszechstronny.

SQL - to strukturalny język zapytań, wykorzystywany do zarządzania Big Data. Jest więc stosowany tam, gdzie przetwarzane i przechowywane są dane. Można porównać go do Excela. Z języka SQL korzystają między innymi analitycy danych.

Python - jest skoncentrowany na kodowaniu, intuicyjny i łatwy w nauce. Ma też szerokie zastosowanie - od tworzenia oprogramowania aż po sztuczną inteligencję. Z Pythona korzysta Google czy Nasa. Dużą zaletą tego języka jest też możliwość współpracy wielu specjalistów opierających na jednej technologii - w języku Pythona mogą “mówić” i analitycy danych, i web developerzy.

HTML/CSS - HTML jest językiem znaczników, a CSS to arkusz styli. Dzięki HTML można publikować na stronie pliki graficzne czy hiperłącza. CSS służy zaś do formatowania elementów HTML. Popularność tych języków spada, ponieważ większość stron internetowcyh powstaje dzisiaj w technologii CMS, która umożliwia edytowanie tekstów na stronie bez znajomości HTML/CSS.

TypeScript - został stworzony przez Microsoft i stanowi nadzbiór języka JavaScript. Używany jest tam, gdzie stosuje się też JavaScript. Automatycznie wychwytuje błędy na etapie tworzenia kodu, więc w dużej mierze wyręcza człowieka. TypeScript wzbogaca JavaScript o typowanie i pozwala na stworzenie bardziej czytelnego kodu za sprawą między innymi enumeracji.

Popularność języków programowania powinni śledzić przede wszystkim ci programiści, którzy dopiero wkraczają na rynek IT. Nie oznacza to jednak, że znajomość najpopularniejszy języka to gwarancja najlepszych zarobków. Czasami korzystniej jest znać języki niszowe, ponieważ specjalistów, którzy potrafią się nimi posługiwać jest znacznie mniej.