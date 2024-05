Ostatni dzwonek na zapisy do przedszkola. Miejsca w 60 placówkach

– Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte w pierwszej turze mają teraz możliwość udziału w rekrutacji uzupełniającej. W postępowaniu mogą także uczestniczyć rodzice dzieci, które nie aplikowały w rekrutacji właściwej- mówi Mariusz Banach, zastępca prezydenta.

Na złożenie wniosku do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rodzice mają czas od 13 do 17 maja, do godz. 15.00. Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych będzie opublikowana 10 czerwca. Następnym etapem będzie potwierdzanie woli przyjęcia dziecka do przedszkola do 14 czerwca (do godz. 15.00). Ostateczne listy będą opublikowane 17 czerwca.

W rekrutacji brane są pod uwagę kryteria ustawowe, uwzględniające potrzeby osób mających trudniejszą sytuację rodzinną, czy zdrowotną. W drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone przez miasto, uwzględniające zakres społecznych potrzeb rodziny. Są to:

oboje rodzice (prawni opiekunowie) lub rodzic (prawny opiekun) samotnie wychowujący kandydata pozostają w zatrudnieniu lub prowadzą działalność gospodarczą lub pobierają naukę w systemie dziennym lub prowadzą gospodarstwo rolne – 4 punkty;

oboje rodzice (prawni opiekunowie) lub rodzic (prawny opiekun) samotnie wychowujący kandydata wskazali Miasto Lublin, jako miejsce zamieszkania a ich roczne zeznania podatkowe PIT za rok ubiegły zostały złożone w Pierwszym lub Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie – 3 punkty;

tylko jeden z rodziców (prawnych opiekunów) wskazał Miasto Lublin, jako miejsce zamieszkania, a jego roczne zeznanie podatkowe PIT za rok ubiegły zostało złożone w Pierwszym lub Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie – 2 punkty;

rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja będzie uczęszczało do: tego samego przedszkola, o przyjęcie do którego ubiega się kandydat / oddziału przedszkolnego w tej samej szkole podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, o przyjęcie do którego ubiega się kandydat / szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, o przyjęcie do którego ubiega się kandydat / zespołu, w skład którego wchodzi przedszkole lub szkoła podstawowa, w której zorganizowano oddział przedszkolny, o przyjęcie do którego ubiega się kandydat – 5 punktów;

rodzice (prawni opiekunowie) lub rodzic (prawny opiekun) samotnie wychowujący kandydata złożyli wnioski o przyjęcie dwojga lub więcej dzieci do tego samego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w tej samej szkole podstawowej – 4 punkty;

rodzice (prawni opiekunowie) lub rodzic (prawny opiekun) samotnie wychowujący kandydata wskazali we wniosku o przyjęcie, w pierwszej preferencji dane przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej jako najdogodniejszy – 2 punkty.

Postępowanie rekrutacyjne do lubelskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzone jest z wykorzystaniem systemu informatycznego. Osoby posiadające podpis kwalifikowany lub profil zaufany, mogą wypełnić wniosek wraz z wymaganymi załącznikami drogą elektroniczną, bez konieczności dostarczania wniosku w formie papierowej. Wniosek dostępny jest na stronie Lubelskiego Portalu Oświatowego w zakładce Aplikacje dla rodziców.

Rodzice mogą wybrać maksymalnie 7 placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez miasto. O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń.

Wykaz placówek, które biorą udział w rekrutacji uzupełniającej znajduje się na stronie internetowej miasta.