Najwyższej jakości cebulki kwiatowe od plantet.pl

Kupujemy cebulki kwiatowe

Zanim zdecydujemy się na zakup cebulek kwiatowych zastanówmy się dokładnie jakich roślin potrzebujemy. Pamiętajmy, że są rośliny, które lubią swoje towarzystwo, są i takie, które się nie tolerują. Niezależnie więc od tego czy kupujemy cebulki kwiatowe, sadzonki czy nasiona, powinniśmy sprawdzić jakie rośliny już posiadamy w swoim ogrodzie i jakie są ich wymagania. Nie sadźmy obok siebie roślin, gdy wiemy, że takie towarzystwo nie jest wskazane. Możemy bowiem sprawić, że będą one rosły gorzej, będą bardziej narażone na ataki szkodników i choroby.

Ważną wskazówką jest także termin kwitnienia roślin cebulowych. Jeżeli posiadamy już w swoim ogrodzie rośliny, które kwitną latem, warto jest wybierać takie cebule, które zakwitną wiosną i jesienią. Dzięki temu w naszym ogrodzie każdego miesiąca będą jakieś rośliny dekoracyjne.

Cebule do nasadzeń jesiennych czy wiosennych



W sklepach ogrodniczych możemy kupić cebule do nasadzeń wiosennych i jesiennych. Cebulki do nasadzeń wiosennych sadzi się wiosną – zakwitną one w tym samym sezonie. Zazwyczaj rośliny te nie są odporne na mróz, dlatego po zakończeniu kwitnienia i uschnięciu liści należy je wykopać i przenieść do pomieszczenia.





Cebule do nasadzeń jesiennych charakteryzują się zwiększoną odpornością na mróz. Dzięki temu można posadzić je jesienią i cieszyć się plonami już wczesną wiosną. Pamiętajmy jedynie o tym, że nie wszystkie cebule do nasadzeń jesiennych posiadają taką samą odporność na niskie temperatury. W przypadku niektórych gatunków konieczne jest dodatkowe zabezpieczenie przy pomocy agrowłókniny, kory drzew, słomy czy suchych liści.

Jak powinny wyglądać idealne cebule kwiatowe?

Cebule kwiatowe mogą się od siebie różnić w zależności od tego z jakim gatunkiem mamy do czynienia. Część z nich będzie miała kształt okrągły, część jajowaty, spotkamy także cebule w kształcie gruszki. Cebulki mogą mieć różną wielkość, a także łuski w różnych kolorach.



Idealne do posadzenia będą cebule kwiatowe jak największe (w przypadku danego gatunku), jędrne, pozbawione przebarwień, plam i uszkodzeń mechanicznych. Niepokojące są wszelkie otwory, które mogą świadczyć o tym, że cebula została zaatakowana przez szkodniki.

Jeżeli kupujemy cebule kwiatowe przez internet i nie mamy okazji ich dobrze obejrzeć (zdjęcia w sklepach internetowych są jedynie podglądowe), najlepiej jest wybierać takie, które pochodzą od sprawdzonych, renomowanych producentów, którzy są w stanie zagwarantować nam najwyższą jakość.

Wybierajmy polskie cebule kwiatowe

Doświadczeni ogrodnicy radzą, żeby wybierać cebulki kwiatowe pochodzące z polskich upraw. Dzięki temu mamy gwarancję, że będą one dobrze rosły w polskim ogrodzie. Jeżeli nie jest to możliwe – starajmy się kupować cebule pochodzące z krajów o zbliżonych do naszego klimacie (Litwa, Niemcy, Holandia, Ukraina).

Oczywiście możemy kupić także cebule roślin egzotycznych. W takiej sytuacji musimy się jednak liczyć z tym, że roślina będzie miała specjalne wymagania, którym nie zawsze będziemy w stanie sprostać.