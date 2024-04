Naturalne sposoby na to, by zachować stan swojej jamy ustnej w znakomitej formie!

Eksperci cały czas mówią o tym, jak ważna jest prawidłowa higiena jamy ustnej oraz nakazują, by dbać o swoje zęby regularnie oraz skutecznie. Niestety, nie wszystkie specyfiki dostępne na rynku są w pełni dobre, zwłaszcza w przypadku niedoleczonych zębów, odsłoniętych szyjek czy wysokiej nadwrażliwości. Coraz częściej mamy do czynienia z popularyzacją naturalnej pielęgnacji jamy ustnej, za pomocą sprawdzonych produktów, które nie zawierają w sobie składników, które mogłyby powodować podrażnienia czy nawet krwawienie z dziąseł. Świetny przykład stanowią produktu ajurwedyjskie – a zwłaszcza pasty.

Czym wyróżnia się ajurwedyjska pasta do zębów?

Skład ajurwedyjskich past do zębów opiera się na tysiącletniej wiedzy oraz praktykowanej do dziś tradycji ajurwedysjkiej medycyny. Ajurweda skupia się na równowadze ciała, duszy oraz umysłu – to zaś przekłada się na jakość produktów, mających za zadanie pomoc w utrzymaniu zdrowego stanu zębów oraz dziąseł. Jednym z głównych powodów świadczących o skuteczności pasty jest wykorzystanie w jej produkcji wyłącznie naturalnych składników. Ajurwedyjska pasta korzysta wyłącznie z mocy natury. Ajurwedyjska pasta do zębów opiera się o składniki takie jak ekstrakt z kory akacji nilowej, kardamonu, mięty pieprzowej czy liści modli indyjskiej, a także olejów z mięty pieprzowej czy czapetki pachnącej. Pasta ajurwedyjska pomaga we wzmocnieniu zębów i dziąseł, a także wykazuje właściwości zapobiegające rozwojowi próchnicy w jamie ustnej. Produkt zapewnia całodzienne uczucie świeżości, a także przydaje się w procesie zapobiegania próchnicy i stanów zapalnych dziąseł. Oprócz stosowania specjalnej pasty, ważne jest także codzienne dbanie o jamę ustną. Podpowiadamy, jak robić to w ajurwedyjski sposób!

Nieodłączne elementy oczyszczania jamy ustnej oparte Ajurwedę

Oprócz regularnego mycia zębów naturalną pastą, równie istotne jest czyszczenie języka – to właśnie na nim odkładają się wszelkiego rodzaju toksyny i bakterie, występując w postaci białawego lub żółtego osadu. Współcześnie do oczyszczania powierzchni języka wykorzystuje się specjalne, miedziane czyściki. Usuwają one nagromadzone bakterie z języka, tym samym wspomagając leczenie chorób gardła. Czysta miedź posiada wysokie właściwości antybakteryjne, dzięki czemu jest ona bezpieczna dla zdrowia człowieka. Dodatkowo, praktykanci ajurwedyjscy zalecają żucie ziół na odświeżenie jamy ustnej; można je stosować zaraz po umyciu zębów lub po jedzeniu, w ramach odzyskania świeżości. Zioła nadające się do życia to przede wszystkim goździki, pietruszki, a także liście świeżej mięty, która jest łatwo dostępna w większości sklepów. Warto pamiętać o tym, by po skończonym żuciu przepłukać gardło wodą! Medycyna ajurwedyjska zaleca również płukanie ust olejem. Metoda ta uznawana jest za niezawodny sposób na wzmocnienie dziąseł oraz ogólną poprawę odporności jamy ustnej na wszelkiego rodzaju infekcje bakteryjne. Płukanie zaleca się wykonywać rano, jeszcze przed spożyciem posiłku. Oto sposoby na naturalne utrzymanie prawidłowej higieny jamy ustnej – wypróbuj je na sobie.