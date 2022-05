Wyposażenie małej gastronomii

Wiele osób, chciałoby spróbować swoich sił w prowadzeniu gastronomii. Czasami jednak rzucanie się na głęboką wodę, bez odpowiedniej wiedzy, może przysporzyć problemów. Jeżeli zastanawiasz się nad podobną kwestią, musisz wiedzieć kilka rzeczy. Jedną z głównych jest wyposażenie małej gastronomii.

Najpierw należy zastanowić się nad powierzchnią roboczą. Niezbędne będą blaty robocze. Ich funkcje mogą pełnić np. różnego rodzaju stoły. Często na rynku można znaleźć modele, wyposażone w dodatkowe blaty pod spodem. Dzięki temu można w prosty sposób zagospodarować wolne miejsce pod stołem, co w przypadku niewielkiego lokalu może być bardzo pomocne. Kolejną opcją, jest wybór zamykanych szafek. Takowe, świetnie sprawdzą się, jeżeli zostaną umiejscowione nad stołami roboczymi.

Następną niezbędną rzeczą jest miejsce do mycia. Jedno do mycia żywności, przed rozpoczęciem jego obróbki, inne do mycia naczyń. W pierwszym przypadku dobrze sprawdzić może się stół ze zlewem, natomiast w drugim przypadku poza kolejnym stołem ze zlewem, wydajna zmywarka.

Idąc za ciosem, czas zastanowić się nad miejscem do przechowywania żywności i naczyń. Niezastąpione w takim przypadku będą regały, z których w prosty sposób będzie można wyjmować i odkładać niezbędny asortyment. Odnośnie żywności nie będzie tak prosto. Potrzebne jest miejsce, gdzie będzie zapewniona niższa temperatura. Można zatem rozglądnąć się za szafą chłodniczą, stołem chłodniczym, czy schładzarką szokową i nie tylko. Np. podstawy chłodnicze będą bardzo dobrym wyborem na początek. Dlaczego? Otóż dlatego, iż na nich można ustawić w formie nastawnej inne sprzęty. Do takich zaliczają się np. kuchenki, grille, czy płyty do smażenia.

W małej gastronomii nie może zabraknąć kuchenki. Do wyboru jest gazowa, bądź indukcyjna. Rodzaj jak i wielkość kuchenki warto wybierać odnośnie tego jak duży lokal chcemy prowadzić.

Oczywiście ze sprzętu można postawić także na blendery, mikrofale, miksery i wiele innych sprzętów elektronicznych. Nie można również nie wspomnieć o odpowiedniej wentylacji. Warto wybrać dobrej jakości okap, który dodatkowo będzie wyposażony w system przeciwpożarowy.