Obróbka CNC wymaga oszczędności

Branża, której podstawą jest obróbka skrawaniem CNC metali i tworzyw sztucznych wiąże się z ogromnymi kosztami inwestycyjnymi. Zakup materiałów pod zlecane usługi tokarskie i usługi frezowania CNC to jedno. Drugim obszarem, w którym regularnie trzeba ponosić nakłady finansowe jest park narzędziowy i maszynowy. Najprościej byłoby kupować za każdym razem nowe narzędzia w miejsce tych zużytych, ale ze względu na koszty czy dbałość o środowisko naturalne coraz więcej firm decyduje się na konserwację i regenerację swoich zasobów. Każda awaria maszyny prowadzi przecież do przestoju, a to z kolei do wzrostu niepotrzebnych kosztów.

Obróbka metali CNC a konserwacja obrabiarek

Biorąc pod uwagę częstotliwość konserwacji maszyn proces ten możemy podzielić na trzy etapy:

Konserwacja codzienna / cotygodniowa polega na tym, że każdego dnia operator powinien sprawdzić czy maszyna nie zatrzyma się nagle z powodu niedoborów smaru, przesypywania się wiórów, słabego dopływu powietrza, spadku chłodziwa poniżej limitu lub jego zanieczyszczenia uniemożliwiającego jego prawidłowe działanie, co może doprowadzić do przegrzania maszyny i jej dalszej szkody. Oczywiście codzienna konserwacja maszyn nie jest możliwa ze względu na ciągłość produkcji, ale operator powinien sprawdzić czy nie wystąpiły nieprawidłowości i czy nie należy na nie odpowiednio zareagować.

Kontrola może dotyczyć:

poziomu i jakości chłodziwa,

stanu narzędzi skrawających,

układów hydraulicznych pod kątem wszelkich wycieków,

dopływu powietrza i jego czystości,

wycieku lub nietypowych dla danej maszyny dźwięków.

Konserwacja kwartalna / półroczna powinna skoncentrować się na ważniejszych tematach:

stanie zbiornika chłodziwa (do jego regularnego oczyszczania przyda się choćby separator oleju który używany regularnie zminimalizuje postęp zanieczyszczeń),

stanie i czystości uchwytów i szczęk maszyny,

wypoziomowaniu maszyny, a w razie potrzeby na jej regulacji,

czystości i stanie żeberek chłodnicy,

opróżnieniu zbiornika hydraulicznego,

wymianie aktualnie używanego oleju hydraulicznego na świeży, a wcześniej oczyszczeniu modułu smarowania.

Konserwacja roczna to kolejny poziom kontroli maszyn obróbki CNC, w którym należy skupić się na łożach maszyn, układach hydraulicznych i układach smarowania wrzecion, jak również m.in.:

kontroli dokładności obrabiarek z wymaganiami operatora,

jakość wrzeciona pod kątem wszelkich luzów,

równoległość i nachylenie wieży, jak również stan cylindra uchwytu,

stan konika pod kątem niewspółosiowości,

czystość otworów olejowych i podkładek filcowych, jakość paska napędowego wrzeciona,

wyciekach w skrzynce elektrycznej,

na tym czy oś X i Z nie wymagają regulacji (…)

Jakie są korzyści z regularnej konserwacji maszyn w obróbce CNC?

Firma ZMZ Radosław Misztela, Kamil Kraska s.c. dzięki regularnej konserwacji maszyn i narzędzi skrawających, redukuje w ten sposób potencjalne przestoje produkcji, a dzięki temu zwiększa swoją rentowność. Zwiększa też produktywność obrabiarek, jak i przedłuża żywotność maszyn i narzędzi skrawających. Eliminuje ryzyko awarii czy wypadków oraz marnotrawstwo materiałów. I co najważniejsze – ogranicza koszty związane z naprawami maszyn.