Od projektu do miejskiego dzieła sztuki — jak powstają murale artystyczne i reklamowe?

Murale artystyczne – co to takiego?

Przekazywanie emocji, idei – to główne założenia murali artystycznych, czyli wielkopowierzchniowych obrazów umieszczanych na elementach miejskiej architektury. Jak sama nazwa wskazuje, mają one przede wszystkim wartość artystyczną, ale nie tylko. Niektóre z nich niosą ze sobą przekaz społeczny, polityczny, historyczny; inne poznasz po abstrakcyjnej, pobudzającej wyobraźnię formie. Murale artystyczne to zarówno nowatorskie projekty, jak i reprodukcje obrazów. Zdobią one elewacje budynków, mosty, wiadukty, przejścia podziemne.

Czym różnią się murale artystyczne od reklamowych?

Choć murale artystyczne i reklamowe to dwa rodzaje malowideł ściennych, mają ze sobą dużo wspólnego. Łączy je lokalizacja: oba pokrywają ściany budynków mieszkalnych i przemysłowych, różnego rodzaju konstrukcje, tunele, przystanki oraz miejskie skwery i place. Jednak z założenia murale artystyczne nie promują usług i produktów, ale skupiają się na przekazie. Z kolei obrazy reklamowe to elementy strategii marketingowej, zaprojektowane na zlecenie konkretnej firmy. Oczywiście mogą one mieć wartość artystyczną, ale ich podstawowym zadaniem jest promowanie konkretnej marki.

Jak powstają murale artystyczne, a jak reklamowe?

Murale artystyczne powstają oparciu o wcześniej stworzony projekt, który może być inspirowany otoczeniem, historią miasta albo konkretną filozofią czy ideą. W przypadku murali reklamowych droga jest podobna – najpierw zostaje opracowany projekt zgodny z założeniami klienta. Zawiera on jednak także dodatkowe elementy, takie jak logo, hasło reklamowe czy kolorystykę i typografię charakterystyczną dla danej marki. Kolejny krok to określenie lokalizacji – może być dowolna, ponieważ mural może stać się ozdobą zarówno centrum miasta, jak i dzielnicy.