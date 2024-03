Pałac Potockich w Radzyniu Podlaskim już otwarty

Radzyńska perła baroku

Ze względu swoje walory architektoniczne radzyńska rezydencja zaliczana jest do wąskiego grona dziesięciu tego typu założeń w Europie. Należą do niej m.in. Wersal, drezdeński Zwinger, poczdamski Sanssouci, pałac Branickich w Białymstoku czy Pałac w Wilanowie. Historia radzyńskiego pałacu rozpoczęła się w XV wieku, kiedy to została wzniesiona pierwsza budowla przez rodzinę Kazanowskich i miała charakter średniowiecznej warowni. W latach 1749 – 1759 Jakub Fontana - architekt królewski na zlecenie Eustachego Potockiego zrealizował przebudowę pałacu. Autorem dekoracji rzeźbiarskiej pałacu jest Johann Chrisostomus Redler – najwybitniejszy rzeźbiarz rokokowy w Polsce.

Przez stulecia Pałac w Radzyniu Podlaskim był siedzibą rodów Potockich, Sapiehów i Czartoryskich. W 1920 r. ostatni właściciele Bronisław i Zofia Szlubowscy przekazali go władzom II Rzeczypospolitej. Po II wojnie światowej zniszczony pałac odbudowano. Do użytku ostał w latach 60-tych XX w. Od 2015 pałac jest własnością Miasta Radzyń Podlaski.

Fundusze Europejskie kluczem do sukcesu

Najpiękniejsze nawet obiekty wymagają uważnego gospodarza i znacznych pieniędzy. W Radzyniu oba te czynniki się spotkały. 26 czerwca 2020 r. Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz Burmistrz Radzynia Podlaskiego Jerzy Rębek podpisali umowę umożliwiającą realizację inwestycji współfinansowanej z Funduszy Europejskich polegającej na rewitalizacji rynku miasta Radzyń Podlaski oraz Pałacu Potockich wraz z dziedzińcem i infrastrukturą przynależną do zespołu pałacowo-parkowego. Dzięki temu radzyński samorząd mógł podjąć wysiłek realizacji projektu pn. „Poprawa stanu infrastruktury zespołu pałacowo-parkowego i obszaru miejskiego w Radzyniu Podlaskim”. Uzyskał na ten cel dofinansowanie z Funduszy Europejskich w wysokości prawie 20 mln zł. Pieniądze pochodziły z Działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Kwotą prawie 2,3 mln zł projekt wsparł z również Budżet Państwa. Całkowita wartość wyniosła ponad 30 mln zł.

– Otwarcie Pałacu Potockich to nowy rozdział w historii Radzynia Podlaskiego– mówi Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski –Znowu możemy podziwiać efekty zrealizowanego planu rewitalizacji jednej z najpiękniejszych rokokowych rezydencji w Europie. Wraz z zakończeniem tej inwestycji miasto zyskało nowe przestrzenie do organizacji wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych. Pałac może być miejscem inspirującym dla artystów, naukowców, lokalnej społeczności i turystów. Liczę na to, że zrewitalizowane miejsce licznie ich przyciągnie, by spędzali tu swój wolny czas.

Skorzystają mieszkańcy

Głównym celem projektu było przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych na zdegradowanych obszarach Radzynia Podlaskiego. W ramach prac remontowych przebudowane zostały pałacowe wnętrza wraz wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, centralnego ogrzewania, wentylacyjną oraz wodno-kanalizacyjną. Zamontowano system sygnalizacji pożaru SSP i system oddymiania. W pomieszczeniach pałacu wykonano podłogi i posadzki. Pałac zyskał częściowo nowąelewację. Projekt obejmował też konserwację kamiennych kompozycji rzeźbiarskich, w tym między innymi odtworzenie elementów sztukaterii i renowację dekoracji sztukatorskich. Przebudowano także nawierzchnię dziedzińca oraz wyremontowano mur oporowy.

We wnętrzach pałacu utworzono kawiarnię, pracownię i galerię fotograficzną wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia oraz studio filmowe.