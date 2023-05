Płyty gumowe – czym są i jakie mają zastosowanie?

Czym są płyty gumowe wulkanizowane?

Ten rodzaj płyt, wyprodukowany został z wytrzymałej, odpornej na uszkodzenia gumy o różnorodnym zastosowaniu. Uniwersalne rozmiary oraz płaska powierzchnia sprawiają, że płyty doskonale nadają się do pokrycia podłogi, na przykład w celu izolacji lub ograniczenia drgań. Płyty świetnie wygłuszają pomieszczenie. Można pokryć nimi nie tylko podłogi, ale również ściany czy sufit. Produkt ten jest łatwy w użyciu, a z ich montażem, poradzi sobie każda osoba, również ta niedoświadczona.

Gdzie sprawdzą się płyty z gumy wulkanizowanej?

Ze względu na duża wytrzymałość, odporność na przetarcia i wpływ warunków atmosferycznych, płyty gumowe można z powodzeniem zastosować wewnątrz, jak i na zewnątrz. Najczęściej używa się ich w miejscach publicznych, a to za sprawą szybkiego i nieskomplikowanego czyszczenia. Płyty sprawdzą się na placach zabaw, siłowniach, boiskach, w domach, między innymi do wyrównania podłogi oraz jej izolacji, w stajni, gdzie mogą zostać wykorzystane do budowy boksów oraz innych miejsc, w których konieczne jest zabezpieczenie podłogi.

Jakie zalety wynikają z zastosowania płyty gumowej?

Płyty gumowe mają ogrom zalet. Są wytrzymałe na uszkodzenia oraz wpływ złych warunków atmosferycznych. Świetnie izolują, niwelują drgania, ułatwiają wypoziomowanie podłogi, zabezpieczając ją przed wszelakiego rodzaju uszkodzeniami. W przypadku cienkich gum, z powodzeniem sprawdzą się jako zabezpieczenie rur i przewodów, nie tylko tych na zewnątrz, ale również wewnątrz pomieszczeń. Płyta gumowa jest łatwo dostępna, stosunkowo niedroga, łatwa w użyciu, a przy tym wykazuje się dużą żywotnością. W sprzedaży dostępne są zwykłe gumy lub te, które wzmocnione zostały cienką warstwą materiału.

Artykuł powstał przy współpracy z producentem płyt, mat i wykładzin gumowych – firmą SCP.