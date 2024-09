Pomoc psychologiczna przy rozwodzie. Jak zadbać o swoje emocje?

0 A A

Rozwód to jedno z najbardziej stresujących doświadczeń życiowych. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce rocznie rozpada się około 65 000 małżeństw. Oznacza to, że co trzecie małżeństwo kończy się rozwodem. W obliczu tak trudnego okresu, niezwykle istotne jest zadbanie o swoje zdrowie psychiczne i emocjonalne. Profesjonalna pomoc psychologiczna może okazać się bardzo ważna w procesie radzenia sobie z wyzwaniami związanymi z rozwodem.

