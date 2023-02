Profesjonalne rozbiórki mostów i wiaduktów

Rozbiórka mostów i wiaduktów - dlaczego nie zawsze możliwe jest wyburzenie?

Kiedy konieczne jest usunięcie mostu lub wiaduktu, na myśl może przyjść wyburzenie. Wydaje się ono najskuteczniejszym sposobem na rozbiórkę danej konstrukcji. Jednak nie zawsze jest ono możliwe w przypadku mostów i wiaduktów. Przede wszystkim dlatego, że pod tego typu konstrukcjami może być ciągle prowadzony ruch, którego nie da się przekierować gdzie indziej. Doskonałym przykładem takich miejsc są tory kolejowe. Nie zawsze jest możliwe zatrzymanie ruchu na danym odcinku, czy też skorzystanie z zastępczej trasy. Podobnie jest z często uczęszczanymi ulicami - ich zamknięcie może spowodować zakorkowanie całego miasta lub znacznej jego części. Niezbędne staje się więc skorzystanie z takich rozwiązań, które będą bezpieczne dla okolicznych dróg oraz innych konstrukcji.

Rozbiórka mostów i wiaduktów techniką diamentową

W budownictwie najczęściej wykorzystywanym materiałem jest zbrojony beton. Służy on również do tworzenia takich konstrukcji jak mosty i wiadukty. Oznacza to, że jakakolwiek ingerencja w nie, jest wyzwaniem. Rozbiórka takich konstrukcji wymaga zastosowania odpowiednich rozwiązań. Przedstawiciele firmy Michtop (link: https://michtop.pl/ ) podają, że skutecznym sposobem cięcia mostów i wiaduktów jest technika diamentowa. W jej ramach wykorzystuje się specjalistyczne narzędzia, czyli piły oraz liny. W ich strukturach znajduje się pył diamentowy. Taki sprzęt umożliwia precyzyjne i głębokie cięcia, w tym właśnie mostów i wiaduktów.

Jak przebiega cięcie mostów i wiaduktów techniką diamentową?

Zanim w ogóle firma zajmująca się cięciem mostów i wiaduktów przystąpi do jakichkolwiek prac, konstrukcja poddawana jest różnym badaniom. Powstałe w ich wyniku ekspertyzy wskazują, czy most lub wiadukt nadaje się do użytku. Jeśli nie, to warto zdecydować się na bezpieczne cięcie betonu techniką diamentową. Wtedy też konstruktor dokonuje przeglądu mostu lub wiaduktu. Efektem jego pracy są informacje na temat możliwości cięcia oraz wagi poszczególnych elementów. Kolejnym krokiem jest stworzenie otworów, na podstawie których potwierdzone będą dane dotyczące grubości konstrukcji. Dalej prowadzone są prace związane ze stemplowaniem mostu. Po ich zakończeniu, do gry wchodzi ekipa zajmująca się cięciem mostu lub wiaduktu techniką diamentową. Nacięcia prowadzone są wzdłuż konstrukcji. Jednocześnie w wycinanych elementach tworzone są otwory niezbędne do montażu zawiesi dźwigowych. Kolejne prace, to cięcie mostu lub wiaduktu w poprzek. Tak przygotowany fragment konstrukcji jest przenoszony poprzez dźwig w miejsce do tego przeznaczone.

Podsumowanie

Cięcie mostów i wiaduktów techniką diamentową to skuteczny sposób na rozbiórkę tego typu konstrukcji. Rozwiązanie to jest bezpieczne i umożliwia realizację w miejscach, gdzie niemożliwe jest zamknięcie ruchu.