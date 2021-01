Promienniki podczerwieni, czyli sposób na efektywne ogrzewanie obiektów przemysłowych

Dlaczego tak się dzieje? Czym są promienniki podczerwieni i jakie są zalety stosowania ich w ogrzewaniu obiektów przemysłowych?

Co decyduje o efektywnym ogrzewaniu obiektów przemysłowych?

Obiekty przemysłowe charakteryzują się zwykle dużą kubaturą. W odniesieniu do ogrzewania oznacza to zatem konieczność oddziaływania na znaczne powierzchnie lub w zależności od zapotrzebowania, tylko na określone strefy. Dobór optymalnego ogrzewania hal przemysłowych to kwestia wymagająca uwzględnienia wielu czynników. Wśród nich należałoby wymienić wymiary, temperaturę docelową wewnątrz obiektu, jego przeznaczenie, ale także oczekiwania inwestora, czy też budżet przeznaczony na dana inwestycję. Określenie zapotrzebowania cieplnego, a także ilości urządzeń oraz ich rozlokowania wewnątrz hali to kolejne elementy, których umiejętne oszacowanie i rozplanowanie pozwoli na uzyskanie optymalnych warunków i ograniczenie kosztów eksploatacyjnych do niezbędnego minimum.

Ograniczenie strat ciepła to jedna strona medalu. Zabezpieczenie punktów newralgicznych, takich jak wejścia, bramy i wjazdy przy pomocy kurtyn powietrznych pomoże zredukować straty. Podobnie jak właściwe ocieplenie samego budynku. Kolejna sprawa to efektywne rozwiązania w kwestii utrzymywania pożądanej temperatury w obiekcie, czyli dobór systemów grzewczych. Tu doskonale sprawdzą się promienniki podczerwieni.

Czym są promienniki podczerwieni i jak działają?

Promienniki podczerwieni to system grzewczy, który cechuje najmniejsza bezwładność cieplna. Ciepło odczuwalne jest już po kilku chwilach od włączenia urządzenia. Fale elektromagnetyczne generowane przez promiennik rurowy dopiero po dotarciu do ciała, obiektu ulegają odbiciu, powodując natychmiastowe odczucie ciepła. Powietrze ogrzewane jest wtórnie przy pomocy nagrzanych elementów budynku, takich jak ściany czy posadzki. Chociaż możemy wyróżnić kilka typów promienników podczerwieni, czyli w zależności od sposobu zasilania promienniki gazowe, wodne czy elektryczne, wszystkie charakteryzują się dążeniem do minimalizacji strat ciepła oraz wysoką efektywnością energetyczną.

Promienniki gazowe - zalety

Promienniki gazowe to promienniki, które często wykorzystywane są do ogrzewania obiektów wielko kubaturowych o wysokości osiągającej wartość nawet kilkunastu metrów. W przypadku promienników gazowych rurowych, gaz spalany w rurze promieniującej pozwala na uzyskanie energii cieplnej emitującej fale elektromagnetyczne. Odbijając się od elementów obiektu ogrzewają go w sposób wtórny. Systemy grzewcze bazujące na ogrzewaniu podczerwienią generują znikomy hałas i dają możliwość wydzielania stref grzewczych. Dzięki temu, sprawdzą się również tam, gdzie tradycyjne ogrzewanie lub ogrzewanie nadmuchowe nie zdałoby egzaminu.

Firma Systema Polska ma w swojej ofercie wszystko co potrzebne jest dla instalacji grzewczo-wentylacyjnych w obiektach przemysłowych. Oferta promienników podczerwieni obejmuje promienniki gazowe rurowe INFRA zarówno dwururowe jak i jednorurowe. Mają one wiele zalet, które doceniają inwestorzy optując za ich zastosowaniem w swoich halach przemysłowych, centrach logistycznych czy halach sportowych. Oprócz wyżej wspomnianych jak niewielki hałas czy też możliwość stworzenia stref grzewczych dochodzą takie jak oszczędność miejsca, które zajmują. Jest to możliwie dzięki temu, że urządzenia zawieszane są na sufitach. Dodatkowo są one łatwe w montażu i obsłudze. Nie bez znaczenia jest również fakt, że odznaczają się wysoką trwałością – elementy systemu grzewczego nie są narażone na korozję. Nie ma również potrzeby martwić się o zamarzanie czynnika grzewczego w przypadki przerw w ogrzewaniu. Co więcej, ogrzewanie promiennikowe nie wywołuje ruchów powietrza dzięki czemu nie obserwuje się negatywnego wpływu na jego czystość. Do tego dochodzi również możliwość wyboru zasilania. Możemy zdecydować się na gaz ziemny lub płynny. Wszystko to sprawia, że promienniki podczerwieni to w opinii wielu inwestycja, która się sprawdza i opłaca.