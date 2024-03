Rozbudź w dziecku miłość do natury – poprzez domowy wylęg piskląt

Wylęg kurczaczków z jajek to fenomen natury, który zachwyca dorosłych i który kochają małe dzieci. Możemy całą rodziną, na wiosnę, u nas w domu samodzielnie przeprowadzić lęgi. Nakładać jaja lęgowe, prześwietlać je, by w 8 dniu zobaczyć jak w surowym jajku budzi się bijące serduszko pisklaczka.By wkońcu w 21 dniu patrzeć, jak pęka skorupka i wyskakują piękne, łaknące życia kurczęta. Inkubacja krok po kroku to coś, co powinniśmy zrobić z naszymi dziećmi.

W dzisiejszych czasach, coraz więcej rodzin decyduje się na zaangażowanie dzieci w proces inkubacji jaj kurzych. To fascynujące doświadczenie, które nie tylko dostarcza emocji, ale również pełni funkcję edukacyjną. W tym artykule przyjrzymy się bliżej korzyściom wynikającym z inkubacji jaj z udziałem dzieci oraz jak wpływa to na ich rozwój.

Inkubator do jaj kurzych - co to jest?

Wylęgarka, czyli Inkubator do jaj kurzych. Jest to urządzenie, które naśladuje warunki lęgowe, czyli kurę kwokę, umożliwiając tym samym rozwój zarodka w jajku. Kontrolowane parametry takie jak temperatura i wilgotność pozwalają na przeprowadzenie procesu inkubacji. Inkubatory do jaj domowego użytku są proste w obsłudze i niedrogie.

Inkubacja jaj dzień po dniu

Proces inkubacji jaj to kilka etapów, począwszy od układania jaj w inkubatorze, przez regularne obracanie ich, aż do momentu wylęgu. Trwa dla jaj kurzych dokładnie 21 dni. Tak naprawdę nie trzeba poświęcać dużo czasu, by przeprowadzić lęgi, ponieważ inkubator robi wszystko za nas. Jednak codzienne doglądanie jajek w inkubatorze, wynika raczej z naszych potrzeb poznawczych, niż wymogu samego procesu .

