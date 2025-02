Sekrety Skutecznego Treningu: Indywidualne Podejście Trenera Personalnego w Lublinie

Kim jestem? – Przemek Jurek, Twój trener personalny w Lublinie

Nazywam się Przemek Jurek. Jestem certyfikowanym trenerem personalnym, dyplomowanym dietetykiem oraz instruktorem trójboju siłowego. Od ponad 7 lat pomagam osobom w różnym wieku i na różnym poziomie zaawansowania poprawiać kondycję, modelować sylwetkę oraz dbać o zdrowy styl życia.

Swoją pracę traktuję kompleksowo – łączę wiedzę z zakresu treningu siłowego, ćwiczeń funkcjonalnych oraz dietetyki. Dzięki temu mogę zaproponować optymalne rozwiązania zarówno osobom początkującym, jak i zaawansowanym sportowcom czy osobom wracającym do formy po przerwach i kontuzjach. Wierzę, że indywidualne treningi w Lublinie to nie tylko sposób na zrzucenie kilogramów czy poprawę sprawności, lecz także inwestycja w dobre samopoczucie, pewność siebie i długofalowe zdrowie.

Dlaczego trening personalny jest tak skuteczny?

Indywidualne podejście do Twoich potrzeb

Każda osoba różni się pod względem budowy ciała, poziomu kondycji, stanu zdrowia czy stylu życia. Standardowe plany treningowe, dostępne w internecie, nie zawsze przynoszą oczekiwane efekty, ponieważ nie uwzględniają specyficznych potrzeb danej jednostki. Współpraca z trenerem osobistym polega na dokładnej analizie Twoich celów (np. redukcja masy ciała, przyrost mięśni, poprawa wydolności), preferencji, ograniczeń czasowych oraz ewentualnych przeciwwskazań medycznych. Dopiero na tej podstawie powstaje spersonalizowany program ćwiczeń, który pozwala ćwiczyć efektywnie i bezpiecznie.

Kontrola techniki i minimalizacja ryzyka kontuzji

Niepoprawne wykonywanie ćwiczeń to najczęstszy błąd osób, które decydują się na samodzielne treningi. Może prowadzić do kontuzji, bólu przeciążeniowego, a w najlepszym przypadku – do braku postępów. Jako trener personalny w Lublinie dbam o to, aby każdy ruch był prawidłowy i dostosowany do Twoich aktualnych możliwości. W razie potrzeby koryguję technikę, proponuję modyfikacje ćwiczeń lub wprowadzam elementy treningu rehabilitacyjnego, które sprzyjają bezpiecznemu rozwojowi.

Stała motywacja i monitorowanie postępów

Równie ważnym aspektem treningu personalnego jest regularne śledzenie Twoich osiągnięć. Wspólnie ustalamy mierzalne cele (np. zrzucenie określonej liczby kilogramów czy podniesienie danej ilości ciężaru), a następnie sprawdzamy, w jaki sposób Twój organizm reaguje na poszczególne elementy planu. Taka analiza postępów pomaga szybko wyłapać ewentualne problemy i wprowadzić potrzebne zmiany w ćwiczeniach bądź w diecie. Nie bez znaczenia jest także wsparcie psychologiczne – łatwiej wytrwać w codziennych treningach, gdy masz przy sobie osobę, która wierzy w Twój sukces i potrafi zmotywować do dalszych starań.

Gdzie można ze mną trenować? – sprawdź lokalizacje w Lublinie

Jeśli interesują Cię treningi w Lublinie, masz kilka dogodnych opcji, by rozpocząć treningi ze mną w nowoczesnych klubach CityFit:

CityFit Tomasza Zana 19, 20-601 Lublin

Rozbudowane zaplecze siłowe i strefa cardio.

Dużo przestrzeni do ćwiczeń funkcjonalnych.

Dogodna lokalizacja blisko centrum biznesowego, idealna dla osób, które chcą trenować przed lub po pracy.

CityFit Aleja Spółdzielczości Pracy 26, 20-147 Lublin

Duże, jasne wnętrze i nowoczesny sprzęt.

Szeroki wybór wolnych ciężarów i maszyn, co pozwala na wszechstronny trening.

Łatwy dojazd zarówno transportem publicznym, jak i samochodem.

CityFit Lipowa 13, 20-020 Lublin

Siłownia zlokalizowana w samym sercu miasta.

Różnorodne strefy do treningu siłowego, interwałowego i funkcjonalnego.

Idealne rozwiązanie dla osób, które chcą oszczędzić czas na dojazdach.

We wszystkich tych punktach masz dostęp do profesjonalnych urządzeń, przestrzeni do ćwiczeń i komfortowych szatni. Jako Twój trener osobisty w Lublinie, pomogę Ci wybrać najwygodniejsze miejsce, a także zaproponuję godziny treningów dostosowane do Twojego harmonogramu.

Moja oferta – sprawdź dostępne pakiety treningowe i plan treningowy

Poniżej znajdziesz szczegółowy opis pakietów, dzięki którym możesz rozpocząć indywidualne treningi w Lublinie w ramach spersonalizowanego programu ćwiczeń. Oferta jest tak skonstruowana, by każdy mógł wybrać opcję najlepiej dopasowaną do swoich potrzeb i budżetu.

Trening personalny (1 trening) – 140 zł

Czas trwania: 1 trening = 60 min

Korzyści:

1 trening = 60 min Korzyści:

Poznanie specyfiki treningów personalnych.



Indywidualna konsultacja i pierwsza ocena poziomu sprawności.



Praktyczne wskazówki dotyczące techniki ćwiczeń.

Trening personalny (5 treningów) – 650 zł

Czas trwania: 5 treningów = 300 min

Korzyści:

5 treningów = 300 min Korzyści:

Możliwość oceny postępów po kilku sesjach.



Wstępne rozpisanie planu ćwiczeń i omówienie podstaw diety.



Wypracowanie prawidłowej techniki kluczowych ruchów.

Trening personalny (10 treningów) – 1200 zł

Czas trwania: 10 treningów = 600 min

Dodatkowa korzyść:

10 treningów = 600 min Dodatkowa korzyść:

20% zniżki z jednorazowym kodem rabatowym „START20” .

. Korzyści:

Wyraźne efekty sylwetkowe i siłowe przy systematycznej pracy.



Możliwość wprowadzania zaawansowanych metod treningowych (np. super-serie, trening obwodowy).



Rozbudowana konsultacja dietetyczna i stałe monitorowanie wyników.

20 treningów personalnych – 2200 zł

Czas trwania: 20 treningów = 1200 min

Dodatkowa korzyść:

20 treningów = 1200 min Dodatkowa korzyść:

20% zniżki z jednorazowym kodem rabatowym „START20” .

. Korzyści:

Pełne wsparcie w budowaniu systematycznego nawyku ćwiczeń.



Możliwość zastosowania zaawansowanej periodyzacji (dzielenie treningów na fazy).



Stała opieka trenerska i dietetyczna, w tym pomoc w dopasowaniu jadłospisu do intensywności treningów.

Plan treningowy – 150 zł

Zakres:

Dla osób, które chciałyby otrzymać profesjonalnie przygotowany rozkład ćwiczeń do samodzielnej realizacji w siłowni lub w domu. Zakres:

Plan dostosowany do różnych poziomów zaawansowania (początkujący, średniozaawansowany, zaawansowany).



Wskazówki dotyczące rozgrzewki i rozciągania przed oraz po treningu.



Elementy treningu cardio i progresji obciążeń w zależności od celu oraz doświadczenia.

Korzyści:

Indywidualny plan, bez konieczności umawiania regularnych spotkań z trenerem.



Możliwość modyfikowania ćwiczeń w razie potrzeby (np. konsultacja mailowa).



Dostęp do fachowej wiedzy w przystępnej formie.

Trening personalny w Lublinie – korzyści dla zdrowia i samopoczucia

Poprawa wydolności i odporności organizmu

Regularna aktywność fizyczna pozytywnie wpływa na układ krążenia, obniża ciśnienie krwi, pomaga w regulacji poziomu cukru, a także sprzyja lepszej jakości snu. Ćwiczenia w Lublinie wykonywane pod okiem doświadczonego trenera zapewniają odpowiednią intensywność i różnorodność bodźców, dzięki czemu Twój organizm przystosowuje się do większego wysiłku, a tym samym staje się bardziej odporny na infekcje czy kontuzje.

Kształtowanie sylwetki i utrata zbędnych kilogramów

Osoby, które decydują się na indywidualne treningi, często robią to z myślą o wyszczupleniu sylwetki bądź rozbudowie masy mięśniowej. Odpowiednio zaplanowany plan treningowy pomaga spalić tkankę tłuszczową, a jednocześnie wzmocnić mięśnie. W efekcie nie tylko tracisz na wadze, ale także zmieniasz proporcje ciała i zyskujesz bardziej estetyczny wygląd.

Redukcja stresu i poprawa nastroju

Sport to sprawdzony sposób na wyładowanie negatywnej energii, którą kumuluje w nas codzienny stres. W trakcie wysiłku fizycznego organizm wytwarza endorfiny, zwane „hormonami szczęścia”. Dzięki temu po treningu nie tylko czujesz się zmęczony w pozytywny sposób, ale także wyciszony, odprężony i pełen satysfakcji. Ta poprawa nastroju przekłada się na lepsze funkcjonowanie w życiu zawodowym i prywatnym.

Dla kogo są przeznaczone treningi personalne w Lublinie?

Początkujący – jeśli dopiero zaczynasz przygodę ze sportem, chcesz uniknąć kontuzji i szukasz wsparcia w zbudowaniu podstawowej kondycji. Zaawansowani – jeśli trenujesz od dłuższego czasu, ale czujesz, że stoisz w miejscu i potrzebujesz nowego bodźca lub specjalistycznych metod treningowych. Osoby po kontuzjach – jeżeli powracasz do aktywności fizycznej po urazie, dzięki opiece doświadczonego trenera możesz bezpiecznie odbudować sprawność, unikając niepotrzebnych przeciążeń. Osoby zapracowane – brak czasu na analizę i tworzenie własnych planów ćwiczeń? Spersonalizowany program, spotkania na siłowni w dogodnych godzinach i fachowe wskazówki pomogą Ci efektywnie wykorzystać każdą minutę. Osoby z konkretnymi celami sylwetkowymi – niezależnie od tego, czy chcesz zredukować tkankę tłuszczową, zbudować masę mięśniową czy przygotować się do zawodów, zindywidualizowany trening przyspieszy osiągnięcie wyznaczonych celów.

Jak zacząć? – krok po kroku do lepszej formy

Kontakt i wstępna konsultacja

Skontaktuj się ze mną telefonicznie ( 732 496 635 ) lub mailowo ( kontakt@przemekjurek.pl ).

) lub mailowo ( ). Opowiedz mi o swoich oczekiwaniach, obecnym poziomie aktywności i ewentualnych ograniczeniach zdrowotnych.

Pierwsze spotkanie i analiza potrzeb

Ustalimy dogodny termin, a następnie spotkamy się na siłowni (CityFit Tomasza Zana, Aleja Spółdzielczości Pracy lub Lipowa).

Przeprowadzę szczegółowy wywiad treningowy oraz ocenę motoryczną, aby lepiej poznać Twoje cele i możliwości.

Wybór planu treningowego

Wspólnie zdecydujemy, który z pakietów (np. pojedynczy trening, 5, 10 lub 20 treningów) najlepiej pasuje do Twoich potrzeb i budżetu.

Omówimy także sprawy związane z dietą, suplementacją oraz regeneracją.

Regularne treningi i stałe monitorowanie postępów

Rozpoczniemy planowy cykl treningowy, w trakcie którego będziemy na bieżąco analizować wyniki i – w razie potrzeby – wprowadzać korekty.

Dzięki temu masz pewność, że plan zawsze będzie aktualny i dopasowany do Twoich postępów.

Dalszy rozwój i nowe cele

Po zakończeniu wybranego pakietu zaproponuję dalszą strategię, abyś mógł kontynuować pracę nad sylwetką i kondycją.

Możemy również rozważyć wprowadzenie bardziej zaawansowanych metod treningowych, start w zawodach sportowych czy kontynuację ćwiczeń w domu, bazując na przygotowanym planie.

Podsumowanie – zainwestuj w swoje zdrowie z trenerem osobistym w Lublinie

Wybór trenera personalnego w Lublinie to znacznie więcej niż tylko zakup jednorazowych zajęć na siłowni. To decyzja o kompleksowej współpracy, obejmującej analizę potrzeb, ułożenie indywidualnego planu, wsparcie dietetyczne i stałe monitorowanie postępów. Dzięki takiemu podejściu możesz liczyć na szybsze i trwalsze efekty, a przy tym zyskasz pewność, że wszystkie ćwiczenia wykonujesz bezpiecznie i prawidłowo.

Pamiętaj, że wśród najważniejszych korzyści współpracy ze mną znajduje się:

Profesjonalna opieka i wsparcie na każdym etapie.

Indywidualnie dobrane ćwiczenia oraz tempo progresji.

Bezpośredni nadzór techniczny, minimalizujący ryzyko kontuzji.

Motywacja i szybka reakcja na ewentualne problemy.

Możliwość trenowania w wybranej lokalizacji, w dogodnym dla Ciebie czasie.

Różnorodne pakiety treningowe – od jednej sesji do długoterminowej współpracy.

Możliwe jest kompleksowe prowadzenie Dietetyczne, aby przyśpieszyć oczekiwane efekty.

Jak się skontaktować?

Zadzwoń: 732 496 635

Wyślij maila: kontakt@przemekjurek.pl

Wybierz dogodną lokalizację: CityFit Tomasza Zana 19 , CityFit Aleja Spółdzielczości Pracy 26 , CityFit Lipowa 13 .

, , . Sprawdź pakiety i ceny: od 140 zł za jednorazowy trening, po 2200 zł za 20 treningów z możliwością skorzystania z 20% rabatu (kod „START20”).

Zrób pierwszy krok w stronę lepszego zdrowia i pewności siebie – zapisz się na trening personalny w Lublinie już dziś i przekonaj się, że regularna aktywność może być nie tylko obowiązkiem, ale także przyjemnością!