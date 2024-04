Targi i pokazy motoryzacyjne – MOTO SESSION 2024

WYJĄTKOWI GOŚCIE

Zapraszamy na spotkania ze znanymi i lubianymi osobistościami z branży motoryzacyjnej. Wśród nich będą: Michał Jesionowski (M4KGarage) – twórca jednego z największych kanałów motoryzacyjnych na Polskim Youtube - Miłośnicy 4 Kółek; Robert Michalski - twórca i właściciel STRADALE ClassicS, bohater programu „Zawodowi handlarze”, emitowanego w TVN Turbo oraz kanału StradaleClassics na platformie YouTube. Zajmuje się sprowadzaniem i sprzedażą klasyków z Japonii; Karolina Pilarczyk - Mistrzyni Polski w klasie kobiet w Driftigowych Mistrzostwach Polski.

Osobistości internetowe z motoryzacyjnego świata wystąpią w panelu dyskusyjnym odbywającym się na Hali C. Będzie to świetna okazja do wysłuchania ciekawej dyskusji, porozmawiania o motoryzacji, przybicia piątki i zrobienia zdjęcia ze swoimi ulubionymi twórcami. Podczas MotoSession będziecie mogli także spotkać wiele innychznanych twarzy ze świata motorsportu.

STREFA TUNINGU

Znajdziecie tu kilkadziesiąt aut od prawdziwych pasjonatów, którzy nie zadowalają się standardowymi rozwiązaniami i modyfikując swoje samochody, nadają im niezwykły charakter. W strefie tuningu każdy detal ma znaczenie. To nie tylko kwestia mocy silnika czy osiągów, ale również estetyki, stylu i wyrazistości. Wszystko zaczyna się od zewnętrznych modyfikacji - agresywnie wyglądające zderzaki, spoiler, nakładki na progi, a czasem nawet zmiana całej karoserii, by nadać samochodowi unikalny wygląd, który od razu przyciąga uwagę na ulicy. To także społeczność, w której pasjonaci dzielą się wiedzą, doświadczeniem i wspierają się nawzajem w realizacji swoich projektów. To miejsce, gdzie każdy może znaleźć inspirację, wymienić się pomysłami i spotkać ludzi o podobnych zainteresowaniach. Spośród zgłoszonych projektów te najlepsze zostaną nagrodzone.

NIEZWYKŁE POJAZDY

MotoSession to przede wszystkim wystawy nietuzinkowych samochodów i motocykli. Ponad dziesięć tysięcy metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczej, kilkudziesięciu wystawców, prezentujących niezwykłe samochody i motocykle. Na terenie lubelskiej hali targowej zaparkują oryginalne samochody, których nie zobaczycie na co dzień. Wśród nich zobaczycie: Prosche 911, Aston Martin DB11, Nissan GTR, Nissan 350z, Ferrari F8 Tributo, Lamborghini Aventador, Brabus G63 AMG, Ford Mustang, BMW M4, Bentley Mansory Edition, Corvetta, Chevrolet Camaro.