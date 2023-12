Urządzamy salon w stylu loft. Czego nie może zabraknąć?

Jakie meble do salonu w stylu loft?

Meble w stylu loftowym charakteryzują się minimalizmem i prostotą. Chętnie wykorzystywanymi materiałami są tutaj metal oraz drewno utrzymane w stonowanej kolorystyce. Styl industrialny odznacza się dużą surowością, dlatego też meble wykonane są całkowicie z metalu lub łączą metal z drewnianymi elementami. Czasami można się nawet spotkać z imitacjami zużytego metalu, co podkreśla przemysłowy charakter wnętrza.

Jakie meble dobrze sprawdzą się w stylu loftowym? Warto pomyśleć tutaj m.in. o minimalistycznych regałach, czarnych stolikach kawowych oraz drewnianych stołach. W tego rodzaju wnętrzach świetnie odnajdą się również skórzane sofy oraz drewniane krzesła o prostej budowie. Tego typu elementy wyposażenia można znaleźć w stosunkowo niskich cenach.

Jakie zasłony zastosować w salonie w stylu loft?

Styl loftowy bardzo często rezygnuje z firanek, jednak ta zasada nie tyczy się zasłon. Jak najbardziej można je zastosować, jednak muszą one dobrze pasować do reszty pomieszczenia. W przypadku ceglanych ścian, farb strukturalnych czy surowego betonu, najlepiej sprawdzą się zasłony gładkie w intensywnym lub stonowanym odcieniu. W przypadku wnętrz bez wyeksponowanych elementów można sięgnąć po zasłony wzorzyste.

Ze względu na to, że styl loftowy odznacza się dużymi oknami, może być problem, aby odpowiednio dobrać zasłony. Konieczne może się okazać zamówienie ich na wymiar. Przed złożeniem zamówienia warto jednak zrobić dokładne pomiary, bo być może w sklepach dostępne są modele w danym rozmiarze. We wnętrzach urządzonych w stylu loft królują zasłony na przelotkach, czyli stalowych okręgach wbudowanych w górną część.

Dekoracje do salonu loftowego

Doskonałym dopełnieniem stylu loftowego jest odpowiednie oświetlenie. Warto tutaj postawić na lampy wiszące, które znakomicie wpasowują się w loftowy klimat. Wspomniane modele nie rozpraszają światła, co sprawia, że oświetlają dane wnętrze w całości. Dobrze sprawdzą się także lampy industrialne. Charakteryzują się one osłoniętymi żarówkami oraz metalowymi wykończeniami.

A co warto powiesić na ścianie? Jednym z pomysłów może być wykorzystanie lustra. Warto zawiesić je na ścianie prostopadłej do okna lub znajdującej się naprzeciwko. W ten sposób promienie słoneczne będą się od niego odbijać i dodatkowo rozjaśniać wnętrze. Dobrym pomysłem jest także postawienie na zegar. Powinien być on jednocześnie surowy w swojej formie, jak i wyrazisty.