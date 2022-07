Wakacyjne ceny mieszkań - od 6100 zł/mkw. Sprawdź!

Inwestycja przy gen. Roweckiego „Grota” w Świdniku została już odebrana przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego i jest gotowa do zamieszkania. Większość lokali znalazło już swoich nabywców, ale w ofercie wciąż są do wyboru układy o pow. od 55 do 70 mkw. Latem ceny wszystkich wolnych mieszkań są niższe o 500 zł/mkw. Z promocji może skorzystać każda osoba, która podpisze umowę na zakup mieszkania lub umowę rezerwacyjną (wraz z opłatą rezerwacyjną) do 2 września 2022 r.