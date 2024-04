Wideodomofon w domu – przekonaj się, dlaczego warto go mieć!

Sprzęt ten zapewnia odpowiednią wygodę użytkowania, umożliwiając zdalne otwieranie drzwi wejściowych do domu bądź furtki prowadzącej bezpośrednio do posesji. Niezależnie od tego, czy mieszka się w bloku czy w domu jednorodzinnym, domofon umożliwia szczegółowy podgląd sytuacji pod drzwiami – a także rozpoznania tożsamości osoby, która się pod nimi znajduje. To właśnie wideodomofon ogranicza prawdopodobieństwo wtargnięcia na posesję niepowołanych osób.

Jaki wideodomofon wybrać?

Obecny rynek bogaty jest w szereg wideodomofonów – od urządzeń prostych, oferujących podstawowe funkcje takie jak pogląd, rozmowa oraz zdalne otwieranie zamka, aż po bardziej zaawansowany sprzęt. Jedną z nowoczesnych wersji wideodomofonów są modele IP, które do technologii cyfrowej dołączają możliwość bezpośredniego przekierowania transmisji audiowizualnej z urządzeń na sprzęty mobilne. Są one skoordynowane z systemem wideodomofonu, a także posiadają dedykowaną aplikację mobilną, która umożliwia intuicyjną obsługę. Tego typu systemy należy skonfigurować z routerem, opierając działanie o sieć bezprzewodową (WiFi). W przypadku braku sygnału internetowego, tworzone są duplikaty połączenia, a samo działanie pozostaje niezakłócone. Główną zaletą nowoczesnych wideodomofonów IP jest możliwość sterowania dostępem do posesji w sposób zdalny, z każdego miejsca. Sprawnie działający system zapewnia masę opcji, wśród których na szczególne wyróżnienie zasługuje możliwość podglądu wejścia na posesję dzięki aplikacji mobilnej – nawet będąc na wakacjach, właściciele mieszkania czy domu mogą monitorować, czy w pobliżu ich drzwi nie krzątają się nieproszeni goście. Wideodomofony IP oferuje między innymi sklep 5Tech, posiadający w swojej ofercie ogromny wybór tego typu urządzeń. Warto korzystać z ofert sprawdzonych sprzedawców, którzy oferują pełne doradztwo techniczne. Kupując wideodomofon, dobrze jest zwrócić uwagę na kilka istotnych aspektów, jakimi powinien cechować się dobry sprzęt – sprawdź, o czym mowa.

Kilka cech dobrego wideodomofonu, na które warto zwrócić uwagę

Oferta producentów wideodomofonów jest naprawdę rozbudowana. Sprzęty różnią się nie tylko wizualnie, lecz również systemowo. Istnieją jednak pewne elementy, które powinien posiadać każdy dobry wideodomofon dedykowany mieszkańcom bloków oraz domów jednorodzinnych.

System zróżnicowanej obsługi (przy drzwiach wejściowych, z poziomu stacji bramowej, aplikacji, a także kart RFID) – w przypadku zapomnienia któregoś z elementów, można otworzyć furtkę domu innym elementem.

Klasa szczelności – odpowiednia szczelność panelu zewnętrznego zapewni mu funkcjonalność, niezależnie od warunków pogodowych panujących na dworze.

Tryb zapisu oraz obsługa zapisu filmów zarejestrowanych na karcie pamięci wideodomofonu – dzięki takiemu rozwiązaniu, możliwe jest tworzenie imitacji kamer CCTV; tego typu rozwiązanie zapewnia ogromną wygodę w obsłudze urządzenia.

Regulacja głośności monitora – możliwość wyboru sensownej melodii dzwonka pozwoli znaleźć opcję, która w żaden sposób nie będzie irytowała mieszkańców (przydatne zwłaszcza w przypadku mieszkań w bloku).

Oczywiście, to tylko jedne z wielu istotnych elementów wartych uwagi. Dobierając wideodomofon, dobrze jest dodatkowo zwrócić uwagę na typ instalacji w budynku, przekrój okablowania oraz spadki napięcia. W takich kwestiach niezbędna może okazać się pomoc specjalisty, który pomoże dobrać wideodomofon odpowiedni do potrzeb osoby zainteresowanej.